Yatırıma ve ürün geliştirmeye devam edeceğiz
Emlak sektörünü tek bir çatı altında birleştiren Hürriyet Emlak, yatırımlarını sürdürüyor. Müşterilerin ilanları için en doğru alıcılarla buluşmasını hızlandıracak ve satışlarını artıracak çözümler geliştirdiklerini ifade eden Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Yatırım yapmaya ve ürün geliştirmeye devam edeceğiz” diyor.
Gözde Yeniova
gyeniova@ekonomist.com.tr
Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan, güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan bir platform haline gelen Hürriyet Emlak, gayrimenkulü edinmeye giden yolculuğu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hürriyet Emlak’ın marka yolculuğu ve gelecek hedeflerini konuştuğumuz Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Hürriyet Emlak olarak pazarlamaya, ürünümüze ve teknolojiye çok ciddi yatırım yapıyoruz” diyor.
Yusuf Mert Yılmaz, senelik bütçelerinin yüzde 80’ını hem kullanıcıların hem de müşterilerin daha fazla fayda almasını sağlayacak geliştirmelere ayırdıklarını söylüyor. Yusuf Mert Yılmaz’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
Hürriyet Emlak’ın markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Hürriyet Emlak, 2006 yılında Hürriyet Gazetesi’nin bir parçası olarak doğdu. Gazetenin, seri ilanlar deneyimini ve gücünü internet ortamına taşıyarak Türkiye’deki online emlak portallarının öncülerinden biri oldu. İlerleyen senelerde yapılan çalışmalar ve yatırımlar sonucunda emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan, güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörünün nabzını tutan bir platform haline geldi.
Kurulduğumuz günden beri Hürriyet Emlak olarak amacımız sektör içerisinde yer alan tüm paydaşlarımız ve müşterilerimize yönelik oluşturduğumuz ekosistemi daha da geliştirmek ve güçlendirmek. Bunu yaparken en önem verdiğimiz nokta müşterilerimiz nezdinde en güvenilir ve şeffaf olmaya devam etmek.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Kullanıcıların aradıkları gayrimenkulü sadece bulmayı değil, o gayrimenkulü edinmeye giden yolculuğu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kendimize koyduğumuz çıta Türkiye’nin her bölgesindeki en güvenilir ve güncel olan tüm ilanları yayınlamak. Kullanıcılarımıza, tüm farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun gayrimenkul arayışları için en geniş ve güvenilir seçeneği sunmak için gayret gösteriyoruz.
Müşterimiz olan emlak ofislerine ve inşaat firmalarına ise kaliteli ilan girme, daha fazla kişiye ilanlarını gösterebilme, gelen talepleri randevuya ve sonrasında takiple satışa döndürebilme konusunda sürekli yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Teknoloji yardımıyla her bir müşterimizin platformumuz üzerinde sağladığı başarıyı takip ediyoruz ve sıkıntı yaşadığını espit ettiğimiz müşterilerimize birebir ulaşarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sadece müşteri mutluluğu için çalışan büyük bir ekibimiz var.
Güçlü kaslarınız hangi alanlar?
En kuvvetli kaslarımızdan birisi de Türkiye’deki neredeyse tüm birinci el konut projelerini listelediğimiz Hürriyet Emlak Projeland. An itibarıyle 5 bin 200’den fazla projenin listelendiği Hürriyet Emlak Projeland’de her bir projenin sadece her yerde bulabileceğiniz statik bilgilerine değil, uzmanlarımız tarafından incelenerek yapılan yorumlarına, görsellerine, videolarına, fiyatlarına, kat planlarına, proje sahibi firma hakkında bilgilere ve güncel haberlere erişilebiliyor.
Böylece kullanıcıların o projeyi ziyaret etmeden güncel fiyatlarının ne olduğunu, inşaat sürecinin ne aşamada olduğunu bilmelerini sağlıyoruz. Hürriyet Emlak Projeland, hayatımızın en önemli kararlarından birini almadan önce en güncel ve doğru bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Geçtiğimiz dönemde sektöründe Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Kazanç Dünyası ile hem ilan bakan kullanıcılarımıza hem de emlak ofislerimize kazandıran yeni projemizi de başlattık.
Bu proje nedir?
Müthiş bir sinerji yaratan Kazanç Dünyası, ev değiştiren kullanıcıların taşınma, güvenlik, boya, mobilya, ev interneti gibi mecburi ihtiyaçları yaparken maliyetlerini düşürmelerini, üye emlak ofislerinin kendi müşterilerine kampanyaları kullandırtarak komisyon harici ek gelirler kazanmasını sağlıyor. Ayrıca kampanyaları sağlayan markaların da Hürriyet Emlak’ın geniş kullanıcı ve emlak ofisi erişimi sayesinde direkt hedef kitlesine, uygun maliyetle ulaşmasına olanak veriyor.
Hürriyet Emlak 2018 yılını nasıl kapattı?
2018 yılının gayrimenkul sektörü için çok keyifli bir yıl olduğunu söylemek zor. Ancak sektörün sağlıklı bir ekonomik ortamda hızlı bir şekilde ivme kazanacağını düşünüyoruz. Benzer durağanlıklar yaşamış olan dünya ülkelerindeki trendleri kıyasladığımızda, ülkemizin konut ihtiyacını ve nüfus yapısını düşündüğümüzde gayrimenkul piyasasının büyük fırsatlar barındırdığını görüyoruz.
Emlak sektörü ekonomik stabilizasyon ile yakın gelecekte gerek yabancı gerekse de Türk yatırımcılar için parlayan yıldız olmayı sürdürecek. Hürriyet Emlak olarak ise 2018 bizim için yatırımlarımızı en yüksek notalara taşıdığımız yıllardan biri oldu. Hem kullanıcı, hem iş emlak ofisi, hem de kaliteli ilan sayısı anlamında seneyi ciddi bir büyümeyle tamamladık. Ayrıca sene sonuna doğru açıkladığımız Goldman Sachs yatırımı da şirketimize büyük bir güç kattı.
2019 yılı şirket açısından nasıl geçiyor?
2019 yılı bizim için dijital dönüşüm yılı. İş ortaklarımızın Hürriyet Emlak üzerinden elde ettikleri gelirleri artırmak ve kullanıcılarımızın aradıkları eve daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlamak için yatırım yapmaya ve ürün geliştirmeye devam edeceğiz.
Dijital dönüşümün ilk adımı olarak veri analiz şirketi Innobil’i satın aldık. Birlikte geliştirdiğimiz ürünlerle kullanıcılarımızın gayrimenkul ihtiyaçlarını çok iyi anlayıp, her bir kullanıcımız için en doğru ilana, en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz.
Markanızı sektörde iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Hürriyet Emlak olarak pazarlamaya, ürünümüze ve teknolojiye çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Senelik bütçemizin yüzde 80’i hem kullanıcılarımızın hem de müşterilerimizin daha fazla fayda almasını sağlayacak geliştirmelere gidiyor.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Tüm çalışmalarımız sektöre şeffaflık, güven, teknoloji ve doğru kararlar verebilmemizi sağlayan veri servis edebilmek üzerine kurulu. Müşterilerimizin ilanları için en doğru alıcılarla buluşmasını hızlandıracak, satışlarını artıracak çözümler geliştiriyoruz.
Kullanıcılarımıza da basit bir listeleme hizmeti vermekten ziyade tüm satın alma veya kiralama süreçlerini kolaylaştıracak, şeffaflaştıracak ve hatta tavsiyeler verecek bir deneyim yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürekli yeni özellikler, geliştirmeler açıklayacağız.
“PROJELERLE ÇOCUKLARI VE HAYVANLARI DESTEKLİYORUZ”
Dönemsel anlamda KSS projeleri içerisinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz “Kedi Evleri” projesine oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Yakında hayvan dostlarımız için yeni projelerimiz de olacak.
Gerçekleştirdiğimiz bir diğer başarılı sosyal sorumluluk projesi ise ‘Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz çalışmamızdı. Ayrıca, özel günlerde çalışanlarımıza hediye vermenin yanı sıra özellikle çocukların içinde yer aldığı projelere bağış yoluyla katılmayı tercih ediyoruz. Bu projelerin iletişim ve yardımlaşma duygularımızı beslediğine inanıyoruz.
“YURTDIŞINDAN GELEN TALEPLERE ÖZEL ÇALIŞMA YAPIYORUZ”
Pazarlama yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Sektördeki talebin daralmasına rağmen iş ortaklarımıza satılık ve kiralık ilanları için gönderdiğimiz potansiyel iş sayısını yüzde 52 oranında artırdık.
2018 yılında yurtdışından gelen konut talebinin yüzde 100’e yakın artığını biliyoruz. İş ortaklarımıza bu fırsattan faydalanlamalarını sağlamak için ‘satılık konut’ kategorisindeki ilanları altı kıtaya, toplam 60 ülkeden ve 17 milyondan fazla potansiyel alıcıya ücretsiz olarak ulaştırmaya başladık.
Ücretsiz olarak sunulan hizmet kapsamındaki ilanlar; İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, İspanyolca, Bulgarca, Yunanca ve Çince başta olmak üzere 26 dilde otomatik olarak tercüme edilerek yayımlanıyor. İlanlar hangi ülkeden inceleniyorsa ilan fiyatı o ülkenin para birimine çevrilerek gösteriliyor.
Ayrıca para birimi seçme alternatifi ile ilan bakan tercih ettiği para biriminde de ilanı görüntüleyebiliyor. Emlak ofislerimizin ilanlarını yayınladıktan sonra yaptıkları satış haberleri yüzümüzü güldürdü.
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