Sanayi, turizm ve inşaat alanında faaliyet gösteren Gürok Grubu, yeni bir sektöre giriyor. Yeniden yapılanan grup, mineralli su üretmek için yatırıma başladı.

Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, ürünlerinin 2023 sonunda raflarda olacağını söylüyor.

Dünyanın en büyük beşinci sofra camı üreticisi olan ve gelecek yıl 75’inci yılını kutlamaya hazırlanan Gürok Grubu; sanayi, turizm ve inşaatın ardından yeni bir sektöre daha giriyor.

Mineralli su sektörüne girmek üzere Burdur’da yatırıma başlayan grup, ilk ürününü 2023 yılında raflara taşımayı planlıyor.

Gürok Grubu çatısı altında yeniden yapılanan ve logosunu, kimliğini yenileyen grup, 4 milyar TL cirosunu yeni yatırımların katkısıyla daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Grubun gelecek planlarını Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.