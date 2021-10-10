Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, bulut bilişim, veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında ilerleyeceklerini ve marka sayılarını artıracaklarını söylüyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Borhan, “Redington Grup ile iş birliği içinde geliştirdiğimiz yeni bir bulut bilişim girişimimiz bulunuyor. Bu girişimimizle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı, esnek ve kesintisiz bir şekilde karşılayacağız” diyor.

1993 yılında kurulan Redington, dünya genelinde birçok ülkede hizmet veren, 230’un üzerinde markanın dağıtımını ve tedarik zincirini üstlenmiş yıllık 7 milyar doların üzerinde pazara sahip bir şirket.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde pazar payını her geçen gün artıran Redington, 37 pazarda faaliyet gösteriyor ve 75’ten fazla satış ofisine sahip. Redington Türkiye ise faaliyetlerine LinkPlus adı altında başlayan köklü bir şirket. 2015 yılında Redington Grup tarafından satın alınarak küresel bir yapının parçası haline geldi.

2018 yılında tüm hisselerin devredilmesiyle birlikte tamamen Redington iştiraki oldu. 2021 yılından itibaren ise Redington Türkiye adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bulut bilişim, veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında ilerleyecekleri ve marka sayılarını artıracakları bir döneme girdiklerini söyleyen Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Ayrıca Redington Grup ile iş birliği içinde geliştirmekte olduğumuz yeni bir bulut bilişim girişimimiz bulunuyor.

Bu girişimimizle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı, esnek ve kesintisiz bir şekilde karşılayacak modern bir bulut platformu üzerinde çalışıyoruz” diyor.

Borhan, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Teknolojinin hangi alanlarında ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Redington, dünya genelinde yaklaşık 8 milyar dolar cirosu olan, dünyanın en büyük distribütörlerinden biri olarak bilişim teknolojileri alanında yapay zekadan büyük veriye, nesnelerin internetine ve 5G’ye kadar birçok ürün ve çözüm sunuyor.

Redington Türkiye ise sadece bilişim alanına odaklanmış, köklü bir şirket olarak hem Türkiye’deki hem de dünyadaki bilgi birikimini ülkemizdeki iş ortaklarımızın ve kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunuyor.

Müşteri portföyünüzdeki şirketlerden örnekler verir misiniz?

2021 ‘de hali hazırda portföyümüzde yer alan Splunk, Trend Micro, Hitachi, Red Hat, Versa Networks, Mobile Iron, PTC, Veritas, Corelight, Diamanti markalarına Okta, Kissflow, MicroStrategy, Supermicro ve Mobile Iron’ satın alması ile Ivanti markalarını da dahil ettik.

Portföyümüze katılan yeni şirketlerle toplamda distribütörlük faaliyetlerini yürüttüğümüz marka sayımız 14’e ulaşmış oldu. Yeni iş ortaklarımızın sağladığı katma değerli hizmetlerle işletmelerin en son ve en fazla ihtiyaç duydukları teknolojilere yatırım yapmalarını sağlamaya devam ediyoruz.

Yeni hizmetlere başlayacak mısınız? Bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye pazarına yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Yılın ikinci yarısında, ilk altı ayda yakaladığımız büyüme ivmesini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Odaklandığımız teknolojilerin daha çok üzerine gideceğimiz, bulut bilişim, veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında ilerleyeceğimiz, marka sayımızı daha da artıracağımız bir dönem olacak.

Redington Türkiye olarak öncelikli olarak önümüzdeki dönemde bulut bilişime yönelik marka ve ürün sayımızı artırmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda anlaşmalarımızın kesinleşmesinden sonra yeni iş birliklerimizi de duyuracağız.

Ayrıca Redington Grup ile iş birliği içinde geliştirmekte olduğumuz yeni bir bulut bilişim girişimimiz bulunuyor. Bu girişimimizle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını daha hızlı, esnek ve kesintisiz bir şekilde karşılayacak modern bir bulut platformu üzerinde çalışıyoruz.

Şirketlere finansal çözümler de sunuyorsunuz. Bu çözümünüz hakkında bilgi verir misiniz?

Finansal açıdan güçlü bir şirketiz ve bu durum şirketimizin iş modelinin temelini oluşturuyor. Teknoloji çözümlerinin sahibi olan üretici firmalarla son kullanıcıya satışı yapan iş ortakları arasında bulunduğumuz stratejik konumu nakit akışı yönetimi anlamında da bir fırsat olarak görüyoruz.

“Kanal finansmanı” olarak adlandırdığımız finansal destek modelimizle iş ortaklarımızın üzerindeki finansal yükü ve riski hafifletiyoruz.

Özellikle pandemi döneminde bu yönümüz büyük oranda öne çıktı. Tüm dünyada pandemi döneminde nakit akışı sıkıntısı yaşandı. Bu dönemde ekosistemimizin ayakta kalması ve daha sağlıklı bir yapıyla devam edilebilmesi için gerekli finansal desteği sağladık ve iş ortaklarımıza destek olmaya çalıştık. Hem ekosistemimize güç kattık hem de bize olan güveni en üst düzeye çıkardık.

Türkiye pazarında rakamsal olarak ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştınız?

2020’nin ilk altı ayına göre 2021 ilk altı ayı için büyüme hedefimiz dolar bazında yüzde 15’ti. Bu dönemde kendi belirlediğimiz hedefin üzerine çıktık ve sektör ortalamasının çok üstünde bir performans ile dolar bazında yüzde 20, TL bazında yüzde 48 büyüdük.

Bu yıl ve önümüzdeki yıla ilişkin büyüme hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Redington Türkiye olarak bu yıl bizim önceliğimiz; yeni kurum kimliğimizin oturtulması, dijital pazarlama çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve stratejik iş alanları paralelinde iş modelimizin yapılandırılması oldu, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.

2021 yıl sonu ciro hedefimizi 2020 yılına kıyasla dolar bazında yüzde 25 yükselttik. Yeni marka ve kimliğin oluşumu takibinde 2021’i yeni iş geliştirmelerinin olduğu, portföyümüze yeni markaların katıldığı bir sene olarak görebiliriz.

Odaklandığımız teknolojilerin daha çok üzerine gittiğimiz, bulut bilişim, veri analitiği, yapay zekâ ve güvenlik tarafında ilerlediğimiz, marka sayımızı daha da artırdığımız bir yıl olacak. İnsan kaynağı tarafında da büyümemizi sürdürüyoruz.

Ofisimizi yenilemek üzerine de yatırım yaptık, yakın zamanda yeni ofisimizde pandemi şartlarına uygun olarak çalışmaya başlayacağız. Değişen markamız, yeni ofisimiz, yeni kazanacağımız markalar ve insan kaynakları yatırımlarımızla birlikte büyüyerek ilerlemeyi hedefliyoruz.

“SEKTÖRDE KÖKLÜ DÖNÜŞÜMLER GERÇEKLEŞECEK”

“Tüm dünyada bilişim teknolojileri hızla gelişiyor ve şirketler büyük bir dönüşümden geçiyor. Pandemiyle bu dönüşümün hızı arttı ve bilişim teknolojilerine talep daha da yükseldi. Bilişim teknolojileri, hâlâ sürmekte olan pandemi sırasında kurumlar ve vatandaşlar için ne kadar gerekli olduklarını kanıtladılar.

Önümüzdeki dönemde sektörde daha uzun soluklu projeler ve köklü dönüşümler gerçekleşecek. BT altyapıları, temel kritik altyapılar arasına girecek ve bu konudaki güvenlik bilinci artacak. Operasyonel teknoloji (OT), nesnelerin interneti (loT) ve makineden makineye iletişim (M2M) trendleri hız kazanacak.

Kurumlar, işletim ortamlarındaki güvenlik açıklarını kapatmak için daha fazla çaba gösterecekler. Bunlarla birlikte; şirketler, beklentilere ayak uydurmak için, verileri açığa çıkarmanın ve iç görüler elde etmenin daha hızlı yollarını arıyor.

Verilerinin kilidini açma, analiz etme ve bunlara göre hareket etme yeteneği büyümenin temelini oluşturacak. Bu amaçla bir araya gelen teknolojilerin, birlikte yaratacağı katlanarak artan değer ve etkileri göreceğimiz bir dönem bizi bekliyor.”

“YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE ODAKLANDIK”

“Pandemi süreciyle birlikte birçok işletme dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı ve başta bulut teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve uzaktan çalışma gibi birçok teknolojiye yatırımlarını artırdı. Bu noktada işletmelere esneklik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve en önemlisi rekabet avantajı sağlayan bulut teknolojilerinin öne çıktığını söyleyebilirim.

Bununla birlikte dev altyapıların olduğu ve belli sayıda büyük firmanın büyük yatırımlar yaptığı bir dönemden, şu anda biraz daha hizmet odaklı işlerin yapıldığı görece daha ufak şirketlerin verimlilik ve kullanıcı deneyimi paralel kademeli yatırımlarla müşterilerine destek verdiği bir yapıya doğru geçmeye başladık.

Son dönemde özellikle yenilikçi teknolojiler olarak adlandırdığımız yapak zekâ, artırılmış gerçeklik ve bulut çözümleri gibi gelişmekte olan teknolojiler üzerine odaklanacağımız bir yapı kuruyoruz.”