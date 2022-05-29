Tedarik sorunları ve Passat’ın sedan modelinin üretilmeyecek olması, Volkswagen’e pazar payı kaybettirdi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, Passat Variant ve SUV modelleri ile pazar kaybını telafi edip 50 bin adet araç satacaklarını söylüyor.

Bu yılın ilk dört ayında, tedarik problemlerinden kaynaklanan yavaşlama ile birlikte Türkiye’de binek otomobil pazarı yüzde 20,7 daraldı ve 162 bin 398 adet satış gerçekleşti.

Nisan ayı özelinde daralma yüzde 5,8 seviyesinde kaldı. Binek otomobilde pazarın en önemli üç oyuncusundan biri olan Volkswagen için işler biraz daha olumsuz geçti.

Çünkü markanın en önemli modeli Passat’ın sedan kasasının üretiminin bu yıl ilk yarıda biteceğinin açıklanmasıyla birlikte Volkswagen pazarda beş, hatta yedinci sıralara inmek durumunda kaldı.

Yeni dönemde özellikle SUV modeller ve ardından elektrikli modeller ile piyasadaki güçlerini koruyacaklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Giovanni Atilla Gino Bottaro ile şirketin yeni stratejisini ve otomotiv pazarını konuştuk.

Sedan otomobillerin ve dizel motorlu modellerin üretimini bitireceklerini ve 2030’lu yıllara girerken elektrikli otomobillere ciddi yatırım yapacaklarını anlatan Bottaro, bu hafta sorularımızı yanıtladı.

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