Yapı Kredi’nin dijitaldeki gücünün arkasında Yapı Kredi Teknoloji ve ‘Yerinde AR-GE Merkezi’ var. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı (COO) Cahit Erdoğan, müşteri deneyimini iyileştiren akıllı çözümler, destek servisleri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, robotik yöntemli teknolojilerin gündemlerinde olduğunu söylüyor.

“Dijital bankacılıkta yeni teknolojileri hizmete sunacağız. Kapsamlı API’lar yayınlayarak yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayacağız” diyen Erdoğan, farklı, yenilikçi ve güçlü AR-GE projeleri olduğunu da kaydediyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Yapı Kredi, teknolojiye ve dijitale uzun yıllardır yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Son birkaç yılda tüm platformlarını ve altyapılarını dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yenilemeye odaklanan banka, insanı odağına alan teknolojileri üretebilme hedefiyle danışmanlar ve tasarım şirketleriyle çalışarak dijital stratejisini oluşturdu. Bu sayede pandemide de müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam etti.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve İTÜ Arı Teknokent olmak üzere iki farklı lokasyonda, bin 100’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Yapı Kredi Teknoloji ile Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde yer alan ‘Yerinde AR-GE Merkezi’ ise Yapı Kredi’nin dijitale yatırımlarının en önemli göstergelerini oluşturuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı (COO) Cahit Erdoğan, Yapı Kredi Teknoloji’nin finansta yenilikçi, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler ve çözümler üreten bir teknoloji şirketi olduğunu söylüyor.

Yapı Kredi Teknoloji’nin sektöre yön verecek ürünler yaratmak ve modern mimari sistemleriyle bulut teknolojilerini kullanarak teknoloji alanında lider olmak için çalışmalarını yürüttüğünü de belirtiyor.

Cahit Erdoğan ile Yapı Kredi’nin dijitale verdiği önemi ve bu alandaki yatırımlarını konuştuk. Erdoğan’dan bankanın yeni dönemde üzerinde çalıştığı projeler hakkında da bilgi aldık.

2020, Yapı Kredi için nasıl geçiyor?

2020, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Ancak bu sürece hızlı adapte olup önlemini alan kurumların öne çıktığını düşünüyoruz.

Yapı Kredi olarak ülkemize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle her zaman onların yanlarında olduğumuzu gösterdik. Alışkanlıkların ve rutinlerin değiştiği bu zorlu süreçte de değişen ihtiyaçlara hızla adapte olarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Pandemide nasıl bir stratejiyle hareket ettiniz?

Kesintisiz hizmet için gerekli tüm çalışanlarımızın uzaktan erişimle çalışmasına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık ve uygulamaya aldık. Çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı, teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürüyor.

Ayrıca üç farklı lokasyonda hizmet veren Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi çalışanlarının evden hizmet verebilmeleri adına test uygulamalarını tamamlandık ve müşteri iletişim merkezlerimizde çalışan tüm çalışanlarımız için evden çalışma sistemini sadece birkaç gün içinde devreye aldık.

Son birkaç yılda tüm platformlarımızı ve altyapılarımızı dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yenilemeye odaklandık. İnsanı odağına alan teknolojileri üretebilme hedefiyle önde gelen danışmanlar ve tasarım şirketleriyle çalışarak dijital stratejimizi oluşturduk.

Covid-19 nedeniyle müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Internet Şubesi’ne yönlendiriyoruz. Dijital kanallarımızı nasıl kullanabileceklerini anlatan bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Müşterilerimiz ağırlıklı dijital kanallarımızı kullanmayı tercih ediyor.

Bu dönemde dijitalde ve müşteri tarafında nasıl sonuçlara ulaştınız?

Mart ayında, Yapı Kredi’nin dijital kanallarında gerçekleştirilen işlemlerin hacmi yüzde 6 arttı. Bu süreçte Yapı Kredi’nin şube yoğunluğu ise bir önceki haftalara göre yüzde 60’ın üzerinde azaldı. Yine mart ayında, mobil uygulamamızı kullanmaya başlayan yeni müşteri adedimiz önceki aylara göre yüzde 13 arttı. Mobil aktif müşteri adedimiz, 2020 ilk altı ayında yüzde 9 büyüdü.

Bu büyümeyi 2019’un ilk altı ayıyla kıyasladığımızda yüzde 20’lik artış sağladığımızı gözlemledik. Bununla birlikte, hayata geçirdiğimiz yeni hizmet modeliyle şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden ‘Görüntülü İşlem Asistanları’ aracılığıyla banka müşterisi olma olanağı sağlıyoruz.

2020’nin ilk altı ayındaki yeni müşteri kazanımı ortalaması, önceki altı aylık döneme göre yüzde 190 arttı. Covid-19 döneminde aylık yeni müşteri kazanımımızda önceki altı aylık dönemin ortalamasına kıyasla yüzde 265 artış sağladık. Haziran ayında dijitalden yeni müşteri kazanımımız ilk üç aya göre 2,5 kat artış gösterdi.

Yeni normal stratejileriniz neler?

Normalleşme sürecine girdiğimiz haziran ayında dijital kanallardan gerçekleştirilen işlem adedinde tüm zamanların rekoru kırılarak en yüksek işlem adedine ulaştık. İşlem hacminde haziran ayında mayısa göre dijitalde yüzde 30, mobilde ise yüzde 38 artış oldu. Mart ayına göre ise dijitalde yüzde 12, mobilde yüzde 23 artış gerçekleşti.

Bu süreçte ne kadar işlemleri dijitale yönlendirmeye çalışsak da şubeye olan ilgi bitmiş değil. Aldığımız önlemlerin yanı sıra Yapı Kredi olarak şubeye gelen müşterilerimizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak da esas amaçlarımızdan biri.

Müşterilerimize Yapı Kredi Mobil üzerinden şubeye gitmeden ileri bir tarihte ve istedikleri şubeden sıra numarası rezerv etmelerini sağlıyoruz. Rezervasyon esnasında müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil üzerindeki haritada kendisine en yakın şubedeki yoğunluk durumunu kırmızı, sarı ve yeşil olarak da görüntüleyebiliyor. Bu sayede müşterilerimiz önceden sosyal mesafeyi gözetebiliyor ve gönül rahatlığıyla şubelerimize gelebiliyor.

Yapı Kredi Teknolojiden bahseder misiniz?

Yapı Kredi Teknoloji, finans sektöründe yenilikçi, kaliteli ve yüksek katma değerli ürünler ve çözümler üreten bir teknoloji şirketi olarak, Yapı Kredi Bankacılık Üssü ve İTÜ Arı Teknokent olmak üzere iki farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor.

Yapı Kredi Teknoloji, bin 100’den fazla çalışanıyla Yapı Kredi için sektöre yön verecek ürünler yaratmak ve modern mimari sistemleriyle bulut teknolojilerini kullanarak teknoloji alanında tartışmasız lider olmak için çalışmalarını yürütüyor. Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde yer alan ‘Yerinde AR-GE’ merkezimiz ve İTÜ Arı Teknokent’teki ofisimizde toplam 250’ye yakın çalışma arkadaşımız bulunuyor.

AR-GE ekibinizin üzerinde çalıştığı yeni ürün ve projeler var mı?

Sektörde fark yaratacağına inandığımız AR-GE çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mevcutta AR-GE ekibimiz serbest düzenli dijital dokümanlardan imza tespiti ve doğruluğunun hesaplanması, kredi kartı sahtecilik tespiti, finansal risk tahminlemesi, yapay zekâ destekli operasyon modelinin yaratılması gibi birbirinden farklı ve yenilikçi yönleri güçlü projeler üzerinde çalışıyor.

Yatırım planlarınızın odağında ne var?

Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Her alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de odağımıza müşterilerimizi almaya devam edeceğiz.

Müşteri deneyimini iyileştiren akıllı çözümler, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar, destek servisleri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve robotik yöntemlerin kullanıldığı teknolojiler gündemimizde olacak.

Blockchain, giyilebilir teknolojiler ve büyük veri üzerine yetkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, finansal teknoloji dünyasında fark yaratacağına inandığımız kapsamlı API’lar yayınlamaya devam ederek, yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayacağız.

Türkiye’de AR-GE yatırımlarının artması için ne gibi adımlar atılmalı?

İnsanoğlu tarihinin ilk yıllarından itibaren keşfettiği, icat ettiği şeylerin üzerine ihtiyacı doğrultusunda eklemeler yaparak yeni bir biçime dönüştürdü. Araştırmalar, küreselleşme sürecinde ülke ekonomilerinde meydana gelen gelişmelerde AR-GE harcamalarının önemli yeri olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki yatırımlar azımsanacak derecede olmasa da AR-GE harcamalarının artırılarak ilerleneceğine inanıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin AR-GE çalışmalarını sistematik şekilde uygulayan ve birikimlerini sürekli yenilikçi çözümlere odaklayan bir ülke olarak konumlanacağını düşünüyoruz.

“GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

“Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin ve kurumların dijital çözümlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Mobil teknolojilerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde, farklı alanlarda işlem yürütmeye olanak tanıyan yapısının insanların beklentilerini artırdığını gözlemledik.

Bu da bankacılık sektörü de dâhil olmak üzere tüm sektörlerde rekabetçi şirketlerin mobil teknolojilere uygun hizmetler geliştirmesi anlamına geliyor. Giyilebilir teknolojiler bu anlamda son derece stratejik bir öneme sahip. Finans sektörünün önde gelen oyuncuları bunun bilincinde oldukları için AR-GE ve inovasyon çalışmaları ağırlık kazandı.”

“AR-GE PROJELERİMİZLE BİRÇOK ÖDÜL ALDIK”

YENİ VE ÖRNEK ÜRÜNLER

Toplamda 250 kişiden oluşan AR-GE ekibimizle kurulduğumuz günden bu yana bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme teknolojilerini kullanarak sektör için yeni ve örnek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Örneğin, AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen ve sektörde bir ilk olan yapay zekâ projemiz FOCA ile şirketlerin serbest formatlı ve en detay finansal durumunu gösteren dokümanlarından mizandan bilgi çıkarımı yapıp bu bilgilerle diğer finansallar üzerinde analiz yapabilir hale geldik.

Bu uygulama sayesinde günler süren kredi değerlendirme ve finansal analiz süreçleri saniyeler içerisinde tamamlanabilir hale geldi. Bu projemiz EFMA’dan Global Finance’a kadar birbirinden değerli birçok uluslararası ödüle layık görüldü.

BANKACILIKTAKİ İLK CHATBOT

Yine BotYap adını verdiğimiz, kodlama ve geliştirme yapmaksızın farklı sektörler, kullanım alanları ve kanallar için chatbot üretilmesini ve görüşmelerin otonom analiz edilmesini sağlayan yapay zekâ destekli platformumuz da yine sektörde fark yarattığına inandığımız AR-GE ürünlerimizden biri. Türkiye’nin bankacılık sektöründe ‘WhatsApp Business’ kanalında hizmet vermeye başlayan ilk chatbotuyla gerçekleştirilen görüşmelerin yüzde 75’i bot ile başlayıp bot ile sonlandırılabıliyor.