Yerli ürünler geliştirerek büyüyor
Yüksek teknolojili endüstriyel fırınlar üreten Sistem Teknik, cirosunun yüzde 7,5’unu AR-GE’ye ayırıyor. Sistem Teknik Sanayi Fırınları Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Lale, “AR-GE merkezimiz çerçevesinde yerli ve milli ürünler geliştirerek yeni teknolojilere sahip fırınları şirketimizin ürün gamına kazandırmayı hedef belirledik” diyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Sistem Teknik, yüksek teknolojili endüstriyel fırınlar üzerine odaklanıyor. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarım ve üretim yapan Sistem Teknik, bugüne kadar 800’ün üzerinde fırın üretti. 10 milyon Euro’nun üzerinde ciroya ulaşan şirket, son dönemde AR-GE çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Şirket, cirosunun yüzde 7,5’unu AR-GE’ye ayırıyor. Sistem Teknik Sanayi Fırınları Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Lale, “AR-GE merkezimiz çerçevesinde yerli ve milli ürünler geliştirerek yeni teknolojilere sahip fırınları şirketimizin ürün gamına kazandırmayı, üretimini yaptığımız fırınlardaki enerji verimliliğini artırmayı ve yardımcı ekipmanlar geliştirmeyi ana araştırma konularımız olarak belirlemiş bulunmaktayız” diyor.
Gökhan Lale’yle Sistem Teknik’i ve AR-GE stratejilerini konuştuk.
Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?
Sistem Teknik Sanayi Fırınları, faaliyet gösterdiği alanlardaki ileri teknoloji içeriği ve multidısipliner çalışma sistematiği ile yüksek teknolojili fırınlarda ilk tercih edilen firma konumundadır. Kurulduğu günden bu yana 113 kişiden oluşan uzman kadrosu ile 800’ün üzerinde fırın imal ederek sektöründe yurtiçi pazar liderliğine ulaşmıştır.
İmal etmiş olduğu yüzlerce fırında yıllardır yapmış olduğu AR-GE çalışmaları ile patentli buluşlara da imza atmıştır. Sahip olduğu 40 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimi ile birlikte günümüzde savunma sanayisinin ithal ettiği çoğu fırının yerlileştirilmesini sağlayarak ülkemizin bu alandaki ithalatının ciddi oranda azaltılmasına katkı sağlamıştır.
Sistem Teknik Sanayi Fırınları AR-GE merkezi olarak tecrübelerimiz, araştırmacı ekibimiz ile patenti firmamıza ait olan teknolojilere imza atmayı, devletimizin de teşvikleriyle birlikte daha birçok ürünün geliştirilmesini, geliştirilen ürünlerin ihracatını sağlayarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.
2019 yılı nasıl geçiyor sizin için? Yıl sonu büyüme hedefiniz nedir?
2019 yılında şirketimizde üretim kapasitemizin üzerinde bir talep durumu ile karşılaştık. Özellikle yangın test, vakum temper ve tünel tipi fırınlarımıza olan ilgi oldukça yoğundu. Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz fuar faaliyetleri ile şirketimizin yurtdışına tanıtılması ile ortaklı projelerimiz gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu durum, AR-GE faaliyetlerine yaptığımız yatırımların sağladığı somut faydalar arasındadır. Yıl sonunda yeni AR-GE fikirlerimiz ve yeni iş ortaklarımızla birlikte en az yüzde 10 büyüyerek çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.
İhracat yapıyor musunuz? Hangi ülkelere odaklanıyorsunuz? 2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Şirketimiz yüzde 70-80 bandında tüm dünyaya yönelik ihracat odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Avrupa, Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve Rusya ile iş birliği içerisindeyiz. İlerleyen dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerimizin desteği ile büyüyen ve gelişen ürünlerimizle Rusya ve Ortadoğu ülkelerinde yapılacak yatırımlarda yer almayı planlıyoruz. Bu ülkelerdeki pazar payımızı en az yüzde 20 artırmayı planlıyoruz.
Şirket olarak cironun ne kadarını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?
2018 yılı itibari ile şirketimizin cirosu 10 milyon Euro’nun üzerinde. AR-GE yatırımlarımız ise toplam cironun yüzde 7,5’unu oluşturuyor. Yatırım meblağının ülke ortalama değerinin üzerinde olduğu düşünüldüğünde firmamızın AR-GE’ye verdiği önemde öne çıkıyor. Katma değeri yüksek ürün ve ekipman üretimi maksadıyla daha da güçleniyor ve AR-GE faaliyetlerine ayırdığımız payı artırmayı planlıyoruz.
Bir AR-GE merkeziniz var mı? Varsa kaç kişi çalışıyor?
Sistem Teknik Sanayi Fırınları, AR-GE Merkezi, 16.06.2017 tarihinde, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından 531’üncü AR-GE merkezi unvanını almaya hak kazanmıştır. AR-GE merkezimizde üç yüksek lisans, sekiz lisans, sekiz meslek yüksek okulu ve dört teknik lise mezunu olmak üzere toplamda 23 kişi görev alıyor. AR-GE merkezimiz bünyesinde, kendi geliştirmiş olduğumuz test fırınları ile çeşitli ölçüm aletleri ve yardımcı ekipmanlar ile faaliyet göstermekteyiz.
AR-GE merkezinizde geliştirilmiş ürünlerden bahsedebilir misiniz? Sektörde fark yarattığınız ürünler var mı?
AR-GE merkezimiz çerçevesinde yerli ve milli ürünler geliştirerek yeni teknolojilere sahip fırınları şirketimizin ürün gamına kazandırmayı, üretimini yaptığımız fırınlardaki enerji verimliliğini artırmayı ve yardımcı ekipmanlar geliştirmeyi ana araştırma konularımız olarak belirlemiş bulunmaktayız.
Bu kapsamda AR-GE merkezi olduğumuz 2017 yılından beri kompozit ve plastik sektörüne yönelik olarak geliştirdiğimiz infrared fırın projemizi ve izolasyon, seramik ve kompozit sektörüne yönelik geliştirdiğimiz kontinü tip mikrodalga fırını projemizi AR-GE çalışmalarımız kapsamında üretimini yaparak ülkemize kazandırdık. Döner sistemlerde sürekli sıcaklık ölçümünü sağlayan termokupl mekanizmamız, tel bant kullanan fırınlarda enerji verimliliğini ve bakım kolaylığını sağlamak adına geliştirdiğimiz birbirinden bağımsız tel gergilı konveyör sistemimizle fırınlarımıza fark kattık.
Sektörümüz çerçevesinde bilgisayar destekli sayısal simülasyon programlarını aktif bir şekilde kullanarak, imalat öncesi projelendirme aşamasında karşılaşılabilecek problemleri tespit edip hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz. Ayrıca halen ülkemizde ilk defa üretilecek olan vakum altında yağda sertleştirme ve süper alaşımlı çeliklerin ısıl işlemine yönelik fırınların projelerini ayrı ayrı TÜBİTAK’ın da destekleriyle yürütmekteyiz.
Türkiye’de AR-GE yatırımlarının artması için ne gibi adımlar atılmalı? Destekleri yeterli buluyor musunuz?
Ülkemizde, firmaların AR-GE niteliğinin artırılması için üniversite ile sanayi arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda üniversitelerin ilgili bölümlerinde yetişen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin istihdamı konusunda sanayi ile iç içe olması düşünmekteyiz. Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile TÜBİTAK’ın bu konuda destek programları bulunmakta ancak üniversitelerin bu programlarda daha etkin rol oynayarak ülke sanayisinde nitelikli eleman açığının kapatılması üzerine çalışması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca, Ar-Ge merkezlerinin sahip olduğu laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına açılan teşvik programlarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.
AR-GE yatırımları sektörünüzde size nasıl bir avantaj sağlıyor?
Yaptığımız yatırımlar ile sahip olduğumuz teknolojik seviyeyi ilerletiyor ve aldığımız geri bildirimler ile analitik düşünme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Ana çalışma alanımızın ısıl işlem sektörü olduğu düşünüldüğünde, her bir özel proses için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında her gün bilgi kütüphanemizi geliştiriyoruz. Sonuç olarak ulusal ve uluslararası rekabet gücümüz artıyor ve sektördeki konumumuzu iyileştirmiş oluyoruz. Firmamızın teknolojik seviyesinin ilerlemesiyle sahip olduğumuz ürün gamımızı geliştiriyor ve karşılaşılan problemlere çözüm ortağı oluyoruz.
SİSTEM TEKNİK HIZLA BÜYÜYOR
- Şirket 1979 yılında Ankara’da Orhan Obalı, Mehmet Özdeşlik ve Erdoğan Yetişken tarafından almış oldukları elektronik eğitimi doğrultusunda elektronik cihazlar üretmek üzere kuruldu.
- 1985 yıl ında İstanbul şubesi açıldı.
- 1989 yıl ında İstanbul’a taşındı.
- 1994 yıl ında DES Sanayi Sitesi’nde yeni fabrikasına taşındı.
- 2009 yıl ında ise Taysad Organize Sanayi Bölgesi’nde modern yeni fabrikasını faaliyete geçirerek özellikle otomotiv ve çelik sektörüne yönelik fırın ve ısıl işlem tesislerini yeni yerinde üretmeye başladı.
- Bugün 10 bin metrekare toplamda, 6 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip yeni fabrikasında ısıl işlem ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.
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