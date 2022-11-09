TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğimiz takdirde, yalnızca üretim ve ihracatımızda ciddi bir ivme yakalamakla kalmayız. Kronikleşen dış ticaret ve cari açığımızı da önemli ölçüde kapatabiliriz” diyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı; ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan “insan-çevre” odaklı, yeşil bir ekosistemin kurallarının belirlenmesinde çok önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.

Toplam ihracatta ilk sırada yer alan Avrupa Birliği (AB) ile son derece güçlü ekonomik bağları olan Türkiye’yi bu köklü dönüşüm yakından ilgilendiriyor.

Türkiye’nin enerji hariç dış ticaretinin yüzde 83’ünü, kayıtlı istihdamın ise yaklaşık yüzde 55’ini sağlayan ve 50 bini aşkın şirketi tek çatı altında toplayan en kapsamlı iş örgütlerinden biri olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğimiz takdirde yalnızca üretim ve ihracatımızda ciddi bir ivme yakalamakla kalmaz, ülkemiz için kronikleşmiş bir hastalığa dönüşen dış ticaret ve cari açığı da önemli ölçüde kapatabiliriz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.