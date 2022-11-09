DEİK Başkanı Nail Olpak, yeşil dönüşüm konusunda özellikle KOBİ’lerde bir farkındalık eksikliğine işaret ediyor. Olpak, KOBİ’lerin döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında bilinçlendirilmesi hedefiyle Yeşil Dönüşüm Komitesi kurduklarını söylüyor.

Yeşil dönüşüm sürecinde iş dünyasının çatı örgütlerinin yaptığı çalışmalar ve anketler gidilecek yolun uzun olduğunu gösteriyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bu alanda halen önemli bir farkındalık eksikliği olduğuna işaret ediyor.

Büyük kurumsal şirketlerde bu farkındalığın daha yüksek düzeyde olduğunu ve sürdürülebilirlik birimleri kurup alanında uzman kişileri istihdam ederek yol haritasını çıkardıklarını aktaran Olpak, “Ancak KOBİ statüsündeki firmalarımızın bu dönüşüm sürecindeki farkındalıklarının daha düşük olduğunu gözlemliyoruz” diyor.

Bu konuda bilinç ve farkındalık düzeyini yükseltmek hedefiyle Yeşil Dönüşüm Komitesi’ni kurduklarını belirten Olpak, özellikle KOBİ’lerin yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi konularında ve sürdürülebilir finans alanlarında bilinçlendirilmesi adına çalışmalara 2023 yılında ağırlık vereceklerini söylüyor.

Nail Olpak, DEİK’in bu konudaki yaklaşımı ve hedeflerini anlattı…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.