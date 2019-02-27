Yılın ikinci yarısında toparlanma mümkün
Türkiye’deki ilk tüketici güven endeksini hazırlayan isim olan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tüketici güveninde en belirleyici unsurun döviz kurları olduğunu söylüyor.
Aslanoğlu, “Ekonomide doğru adımlar atılırsa, ikinci yarıyılda büyüme artıya çevrilebilir” diyor.
Tüketici güvenindeki bozulmanın nedenlerini ve enflasyondan işsizliğe 2019’da neler yaşanabileceğini, Türkiye’nin ilk tüketici güven endeksini de hazırlayan isim olan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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