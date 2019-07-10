Yönümüzü yurtdışı pazarlara çevirdik
Yurtiçinde 116 ve yurtdışında 45 mağazaya ulaşan Adil Işık Group, önümüzdeki dönemde yurtdışında büyümeye odaklandı.
Adil Işık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, “Halen 45 milyon dolar olan yurtdışı ciroyu 100 milyon dolara çıkaracağız” diye konuşuyor.
Adil Işık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, Suudi Arabistan, Dubai ve Azerbaycan’da yeni mağazalarla, Rusya’da ise online kanalda büyümeye odaklandıklarını anlatıyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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