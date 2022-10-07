Küçük ev aletleri pazarında 55 yılı geride bırakan Arzum, yurtdışı satış gelirlerini ikiye katlamayı hedefliyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bulundukları pazarlarda derinleşerek ihracat gelirlerini yüzde 30’a taşımak istediklerini dile getiriyor.

Eminönü’nde üç kardeşin yüksek ideallerle kurdukları bir marka olan Arzum, küçük ev aletleri sektöründeki ağırlığını artırarak Amerika’da büyümeyi planlıyor.

AR-GE, tasarım ve satış odaklı bir stratejiyle okyanus ötesine uzanan Arzum, New Jersey’de depolama alanının yanı sıra şimdilerde bir şirket kurmak üzere çalışmaya başladı.

İnovasyon ve tasarımı kendine ait olan ürünleri 20’si Türkiye’de olmak üzere 50 farklı tesiste üreten şirket, önümüzdeki üç yıllık süreçte yurtdışı satışlarını ikiye katlamayı hedefliyor.

Ürünlerinin 60 ülkede satıldığını aktaran Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, yeni dönemde şirket gelirlerinin yüzde 30’unu yurtdışından elde etmeyi planladıklarını aktarıyor.

Bu doğrultuda Amerika’da şirket kurmak üzere çalıştıklarını kaydeden Murat Kolbaşı, yeni dönem hedeflerini anlattı.

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