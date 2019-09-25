Yurtdışı pazarlara yerli gibi bakılmalı

Eylül 25, 2019 0 Yorum 71 Okunma
Yurtdışı pazarlara yerli gibi bakılmalı

Admittance Education CEO’su Yeşim Erez, start up’ların yurtdışında doğru büyümeleri için üç noktaya işaret ediyor.

Erez, “Start up’lar dış pazara yerli gibi bakmalı, iyi araştırıp verilerle yol almalı ve ihtiyaçlara göre ürünlerini yeniden şekillendirmeli” diyor.

Yeşim Erez, ayrıca bir sonraki neslin de gelecek planlamasını yapmak üzere yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketi Admittance Education’u kurdu.

Erez ile start up’ların yurtdışında doğru büyümelerinin yollarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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