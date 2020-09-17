Crede Danışmanlık; dijital ortamdaki veriden potansiyel müşteri, risk/istihbarat, sahtecilik ve operasyonel iyileştirme sonuçları sağlayan servisler ve terzi işi danışmanlık projeleri üretiyor. Crede Danışmanlık Kurucu ve Yönetici Ortağı Ahmet Kocamaz, salgının dijitalleşmeyi hızlandırması sonucu yakaladıkları ivmeyle yılı hedeflerin üzerinde kapatacaklarını söylüyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Kocamaz, “Avrupa’da ve Afrika’da birer ülkede potansiyel partner şirketlerle görüşüyoruz” diyor. 2011’de analitik çözümleri tüm sektörlere yayma vizyonuyla kurulan Crede Danışmanlık ve Veri Servisleri, 2016’da analitik veri servisleri şirketi haline geldi.

Risk, pazarlama ve dijital dönüşümün her alanında analitik ürünler ve servisler üreten şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanarak verimlilik artışına katkı sağlıyor.

Crede Danışmanlık ve Veri Servisleri Kurucu ve Yönetici Ortağı Ahmet Kocamaz, 2018’de ilk yatırımı alarak ürünleşme sürecine hız verdiklerini, son iki yıldır gelirlerin yüzde 80’den fazlasının ürünlerden geldiğini kaydediyor.

Yeni yatırım almak için iki kurumla görüştükleri bilgisini de veriyor. Kocamaz, “Cre-dlS Lite isimli yeni ürünümüzle mikro işletmeler ve KOBİ’ler tedarikçilerinin, bayilerinin ve müşterilerinin risk istihbaratını anında yapabiliyor.

Bu ürün evden çalışmanın yaygınlaştığı bugünlerde KOBİ’lere ciddi katkı yapacak” diyor. Ahmet Kocamaz ile Crede’in hizmetlerini ve yeni dönem planlarını konuştuk. Kocamaz’ın dijital dönüşüm konusunda şirketlere önerilerini de öğrendik.

Crede Danışmanlık’ı tanıyabilir miyiz?

Crede Danışmanlık’ı 2011’de analitik çözümleri tüm sektörlere yayma vizyonuyla, iki ortak kurduk. Zaman içinde gördüğümüz fırsatları takip ederek 2016’da analitik veri servislerine dönüştük. Bugün sekiz kişilik ekibimizle risk ve pazarlama alanlarında analitik ürünler ve servisler üretme vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz.

Faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Crede, dijital ortamdaki veriyi tarayarak bu veriden potansiyel müşteri, risk/istihbarat, sahtecilik ve operasyonel iyileştirme sonuçları sağlayan servisler üretiyor. İstihbarat servislerimiz kurumların müşterileri, bayileri, tedarikçileri ile ilgili her türlü dijital bilgi ve haberi topluyor. Eğer bunların içinde daha önce sorun yaşayan şirketlere benzer davranışlar varsa bunları anında raporluyor.

Çalıştığımız kurumların yeni müşteri kazanmalarına istihbarat servislerimizle yardım ediyoruz. Sahtecilik yapma niyetiyle kurulan şirketleri, daha kuruluş aşamasında tahmin edebilen analitik modellerimizle kurumların zararlarını azaltıyoruz. API servislerimizle de kurumların verilerini zenginleştirerek pazarlama ve operasyonel verimliliklerini arttırıyoruz.

İş modeliniz nasıl?

Öncelikle analitik ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz aylık kullanım ücreti ödüyorlar. Dijital ortamdaki veri üzerinde metin madenciliği yaklaşımıyla veri toplayarak mevcut bakış açılarından çok başka sonuçlar üretiyoruz. Analitik projelerimiz ise terzi işi ama veri tabanımızın gücünden sıklıkla yararlanıyor ve müşterilerimizin verilerini güncelliyor ve zenginleştiriyoruz. Bu sayede çalıştığımız kurumların verimliliklerini arttırırken büyümelerine katkı sağlıyoruz.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim sergilediniz?

ilk yıllarımızda analitik danışmanlık projelerinde yer alarak bilinirliğini arttırmayı hedefledik. 2013’ten itibaren veri servislerini geliştirmeye başladık, 2014 itibarıyla ilk servisimiz hayata geçti. Ülke ekonomisinin de hızlı büyüdüğü bir dönem olduğu için daha çok iş geliştirme bacağında çözümler ürettik.

Gelişmiş risk tahminleme projeleri yapmaya da devam ettik. 2018’de ilk yatırımımızı aldık ve ürünleşme sürecimize hız verdik. 2018, neredeyse tamamen ofise kapanıp ürün geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Son iki yıldır gelirlerimizin yüzde 80’den fazlası ürünlerimizden geliyor. Terzi işi danışmanlık projelerimizi yapmaya da devam ediyoruz.

Hangi sektörlere yoğunlaşıyorsunuz?

Büyük kurumsal şirketlerden KOBİ’lere kadar onlarca müşterimiz var. Herhangi bir sektör tercihimiz yok. Fakat risk ürünleri her zaman önce bankalar tarafından kullanılmaya başlıyor. Tabiri caizse, ürünü onlar şekillendiriyor, daha sonra diğer sektörlere ulaşıyor. Sigorta, faktoring, leasing, ödeme sistemleri, enerji ve üretim sektörlerinden şirketlerle çalışıyoruz.

Mikro işletme ve KOBİ’lere özel ürünleriniz var mı?

Yakın zamanda mikro işletmeler ve KOBİ’lerin kullanabileceği Cre-dIS Lite isimli bir ürün çıkardık. Bu sistemle tedarikçilerin, bayilerin ve müşterilerin risk istihbaratı anında yapılabiliyor. Özellikle evden çalışmanın yaygınlaştığı bugünlerde KOBİ’lere ciddi katkı yapacağını düşünüyoruz.

2019 nasıl bir yıl oldu? 2020 nasıl geçiyor?

2019, Software-as-a-service ve Data-as-a-service uygulamalarımızın önemli bölümünü piyasaya sunduğumuz yıl oldu. İlk defa Software-as-a-service ürünlerimizin cirodaki payı yüzde 50’yi geçti. 2020’de ise salgının dijitalleşmeyi hızlandırmasıyla iyi bir ivme yakaladık ve bütçe planlarımızı revize etmedik. Yılı hedeflerimizin üzerinde kapatacağımızı düşünüyorum.

Yatırım aldınız mı?

2018’de ilk yatırımımızı aldık. Şu an da iki kurumla görüşmelerimiz sürüyor.

Yurtdışına hizmet vermeyi planlıyor musunuz?

Orta vadede yurtdışı hedeflerimiz olmakla birlikte Türkiye odak noktamız olmaya devam edecek. Dış pazarlara erişim için partnerlikler modelini düşünüyoruz. Avrupa’da ve Afrika’da birer ülkede potansiyel partner şirketlerle görüşüyoruz.

Pandemi ve dijitale artan talep sizi nasıl etkiledi?

Salgın yatırım planlarımızı değiştirmedi. Çünkü dijitalleşmeye çözüm üreten bir şirketiz. Proje listemiz etkilenmedi ama piyasadaki dijitalleşme ihtiyaçları öne çekildiği için üretim hızımızı arttırmamız gerekti. Bu dönemde ekibimizi daha da güçlendirdik.

Dijital dönüşüm konusunda şirketlere önerileriniz neler?

Öncelikli yapılması gereken şirketlerin dönüşüm önceliklerine karar vermeleri ve bir planlarının olması. Operasyon, pazarlama, risk, finans gibi başlıklardan hangilerinde yapılacak dönüşümlerin kurum için daha etkili olacaklarının değerlendirilip sıraya koyulması gerekir. Crede bu alanların tümünde çeşitli servisler sunuyor. Müşterilerimizle çalışırken öncelikli olarak onların ihtiyaçlarına odaklanıyor, plan yapmalarına yardımcı oluyoruz.