KoçSistem, 75 yıldır Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna destek veriyor. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, ürün ve hizmetleri geliştirirken yurtdışında fark yaratacak çözümlere odaklandıklarını söylüyor.

Ceren Oral Balaban

KoçSistem, markalara dijital dönüşüm hizmetleri sunarken şirketlerin toplam değer zincirlerini de dijitalleştirmeyi hedefliyor. Şirket; birçok farklı sektörde sunduğu teknoloji çözümleriyle markaların Endüstri 4.0 rotalarını belirginleştirme hedefiyle çalışıyor.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, faaliyetlerini sektörel bakış açısıyla kurguladıklarını, her sektörün ve şirketin dinamiklerine uygun, özel çözümler ürettiklerini söylüyor.

Şirket, pandemi döneminde yeni çözümler de geliştirdi. Dijital Destek Paketi adı ile son teknoloji yazılım ürünlerini pazara sunduklarını kaydeden Mehmet Ali Akarca, “Müşterilerimiz kurumsal sosyal ağ uygulamamız Workplace gibi çalışanların uzaktan birbirleriyle iletişim kuracağı önemli bir uygulamamızı cazip şartlarla edinebildi” diyor.

Akarca, İK departmanlarının çalışan işlemlerini dijitalde yönetebileceği HRedition uygulamasınıve ‘e-Çözümler’ ürününü de müşterileriyle paylaştıklarını belirtiyor. Ayrıca güvenli uzaktan bağlantı SSL VPN hizmetlerini tek bir destek paketinde sunduklarını da sözlerine ekliyor.

Mehmet Ali Akarca ile KoçSistem’in iş modelini, ürün ve çözümlerini konuştuk. Akarca’nın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

KoçSistem’i tanıyabilir miyiz?

Türkiye’nin dijital dönüşümüne 75 yıldır katkı veriyoruz. Türkiye’nin lider markalarına dijital dönüşüm hizmetleri sunarken şirketlerin toplam değer zincirlerini dijitalleştirmeyı hedefliyoruz. Endüstri 4.0 odağında yer alan nesnelerin interneti (IoT), ileri veri analitiği, siber güvenlik, bulut, dijital iş gücü gibi alanları bütünsel bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Yenilikçi teknoloji çözümleriyle markalarımızın Endüstri 4.0 rotalarını belirginleştiriyoruz.

80’den fazla ulusal ve uluslararası iş ortaklığımız, alanında uzman bin 500’e yakın çalışma arkadaşımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne en üst seviyede katkı veriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken sadece Türkiye pazarı için değil yurtdışında da fark yaratacak çözümlere odaklanıyoruz.

Türkiye’de yazılım alanında ilk yetkili AR-GE merkezi olma özelliğine sahip KoçSistem AR-GE ve Yenilik Merkezi ve KoçDigital AR-GE Merkezi’mizde mühendislerimizin geliştirdiği çözümlerle ülkemizi dünyada temsil edecek teknolojileri geliştiriyoruz.

İş modelinizden bahsedebilir misiniz?

Şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna destek veren bir teknoloji şirketiz. Ana hatlarıyla; teknolojiyi sadece kullanan değil üreten, kurumların dijitalleşmesini kendine sorumluluk olarak alan, verileri analiz ederek bugünün ve yarının ihtiyaçlarını belirleyen ve yenilikçi çözümler sunan bir iş modeliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Faaliyetlerimizi sektörel bakış açısıyla kurguluyor ve her sektöre, her şirketin dinamiklerine uygun, özel çözümler üretiyoruz.

Kurumların teknoloji sağlayıcısı olarak rekabetçi ve verimlilik odaklı ürün ve çözüm geliştiriyoruz. Geçen yıl siber güvenlikten mobil teknolojilere birçok alanda dünyanın önde gelen markalarıyla işbirlıklerimizi daha da geliştirdik. Bir diğer önemli atılımımız ise B2B girişimcilik platformu TechSquare oldu.TechSquare ile 250’den fazla fikri değerlendirdik.

Finans sektörüne yönelik ne gibi hizmet ve ürünleriniz var?

Bankacılık, leasing ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin büyük kesiminde KoçSistem’in dijitalleşmeye destek veren uygulamalarını görüyoruz. Bankacılıkta veri merkezi yönetimi ve siber güvenlik alanlarında birçok çözüm sunuyoruz.

Müşteri sayısı ve mevduat hacmi yüksek belli başlı bankaların dijital dönüşümünde sunduğu çözümlerle bu sektörde aktif rol oynuyoruz. Sigortacılıkta da şirketlerin çok büyük kesiminin bilgi teknolojilerinin yönetim hizmetlerini gerçekleştiriyoruz.

Diğer sektörlere yönelik çözümleriniz neler?

Perakendede uçtan uca mağaza yönetimi ve müşteri etkileşimi, işgücü optimizasyonu, ağ yönetimi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi yönetimi gibi alanlarda markaların müşteri deneyimlerini zenginleştiriyoruz.

Otomotiv sektörünün dijital trendleri yakalayabilmesi, hayata geçirebilmesi ve teknolojiyi güvenle sürdürebilmesi için geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle hizmet veriyoruz. Enerji sektörü yine uçtan uca çözüm sağladığımız kritik sektörlerden biri olarak yerini alıyor. Tarımın geleceğine de ışık tutan dijital tarım uygulamalarında önemli bir mesafe kat ettik.

Pandemide nasıl bir stratejiyle hareket ettiniz?

Sürecin başında müşterilerimizi güvenli, hızlı ve iletişim odaklı uzaktan çalışma çözümleriyle destekleme kararı aldık. İlk adımda pandeminin sektörlerin tüm ölçeklerdeki oyuncularında oluşturacağı etkileri hızla analiz ettik. Öncelikli alanlarda çözümler oluşturduk.

Bu çözümlerle müşterilerimizin bu dönemdeki operasyonlarını sorunsuz devam ettirmelerine destek olduk. Öncelikle dijital ortamda müşteri ve iş ortaklarımızı bilgilendirmeye başladık. Paralelinde Dijital Destek Paketi adı ile son teknoloji yazılım ürünlerimizi pazara sunduk.

Paket kapsamında müşterilerimiz kurumsal sosyal ağ uygulamamız Workplace gibi çalışanların uzaktan birbirleriyle iletişim kuracağı ve bilgi paylaşabileceği önemli bir uygulamamızı cazip şartlarla edinebildi.

Başka ürün ve çözümleriniz oldu mu?

İK departmanlarının çalışan işlemlerini ve çalışanlarının özlük işlemlerini dijital ortamda yönetebileceği HRedition uygulamamızı ve şirketlerin fatura, irsaliye gibi süreçlerini dijital ortama taşıyan ürünümüz e-Çözümler’i müşterilerimizle paylaştık. Müşterilerimizin pandemi döneminde aciliyet içeren ihtiyaçlarını dikkate alarak kampanyamız kapsamında Workplace, HRedition ve e-Çözümler uygulama setini ilk altı ay için ücretsiz kullanıma sunduk.

Uzaktan çalışmanın ve internetin önem kazandığı böyle bir dönemde kurumların elbette güvenlik çözümlerine ilişkin talepleri arttı. Sorunun kaynağını doğru analiz edebilmek için Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile bir araştırma gerçekleştirdik.

Bu araştırma bulgularına göre, siber atakların pandemi döneminde yüzde 40’tan fazla arttığını tespit ettik. Bu veriden hareketle, müşterilerimize, 7/24 Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti, Uç Nokta Tespiti ve Müdahale Hizmeti ile güvenli uzaktan bağlantı SSL VPN hizmetlerini tek bir destek paketinde sunduk.

KOÇSİSTEM’İN HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖRNEK PROJE VE ÇÖZÜMLER

Mehmet Ali Akarca, KoçSistem’in dijital dönüşüm odağındaki birkaç proje ve uygulamasını şöyle açıklıyor:

Önemli bir parekende markasıyla yaptığımız Stok Yönetimi Projesi ile müşteri ihtiyaçlarını yakın takip edip stok döngüsünü hızlandırarak ürünlerin bir an önce satışa dönmesini sağladık. KoçDigital ile devreye aldığımız bu projeyle 20 milyon satırdan fazla veriyi analiz ettik. Proje sonucunda, aylık stok gün sayısında yüzde 10, aylık stok değerinde 50 milyon TL azalma sağladık.

Geçen yıl Dünya Ekonomik Forumu’nda dünyanın en başarılı dijital dönüşüm projeleri seçildi. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz bir Türk otomotiv şirketi seçilen 10 fabrikadan biri oldu.

Türkiye’nin IoT platformu ‘Platform 360’ ve üzerindeki operasyonel, üretim ve finansal dikey uygulamaları kullanarak bu otomotiv şirketinin tüm üretim sisteminin bir dijital ikizini oluşturduk. Bu projeyle otomotiv şirketinin verimliliğini yüzde 6, ilave yatırım harcamaları olmadan çalışan verimliliği yüzde 30 arttı.

Bir otomotiv markasıyla gerçekleştirdiğimiz Dijital İş Gücü (RPA) projesi sayesinde markanın bilgi teknolojileri departmanına açılan çağrılarını yüzde 33’e varan oranda KoçSistem robotları çözüyor. Markanın toplam çağrı çözüm sürelerinde de yüzde 80’e varan oranda iyileşme elde edildi.

Bazı üreticilerle tarımsal ürünlerin sahadan toplanma sürecindeki otomasyonunu yönetiyoruz. Bu projelerden birinde bir müşterimiz bu işlemleri gerçekleştirmeyen bir fabrikaya kıyasla kapasite doluluk oranında yüzde 18’e, kalitede yüzde 30’a, toplam maliyetinde yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağladı.

Tamamen kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz yüzde 100 yerli dijital yayıncılık uygulamamız Pixage, Türkiye’de ve Avrupa’da 20 binden fazla ekranı yöneterek ‘Avrupa’da Yılın Teknoloji Çözümü’ ödülünü kazandı.

Türkiye’de hayata geçirdiğimiz Koçsistem Güvenlik Operasyon Merkezi’nde (SOC) müşterilerimizin sistemlerini 7/24 takip ediyor, siber güvenlik riskleri tespit ediyoruz.

“KOÇDIGITAL MARKALARA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR”

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ VE IOT

KoçDigital, dünyada dijitalleşmenin endüstriler üzerindeki etkisini ağırlıkla hissettirdiği özel bir dönemde ve tam da bu amaçla yola çıktı. KoçDigital, KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki ve Boston Consulting Group (BCG) işbirliğiyle Ekim 2018’de faaliyete geçti.

Birlikte Türkiye ve yakın coğrafyamızda önemli başarılara imza attığımız KoçDigital’in iş odağını ileri veri analitiği ve IoT uygulamalarıyla Türkiye’nin rekabetçi markalarına yenilikçi çözümler sunmak oluşturuyor. Dünya standartlarındaki hizmetlerimizle müşterilerimizin dijitalleşme rotalarında kararlı ve istikrarlı adımlarla yol almasını sağlıyoruz.

ÇOK ÇEŞİTLİ ÇÖZÜMLER

AR-GE odaklı yaklaşımını çözüm ve hizmetlerinde fazlasıyla hissettiren KoçDigital, Koç Topluluğu içinde ve dışında pek çok şirketle proje gerçekleştiriyor. Rekabetçilik arayışındaki şirketlerimizin küresel iş deneyimlerinden faydalanmalarını sağlıyor.

KoçDigital; ileri analitik ve IoT odağında öngörücü bakım, talep tahminleme, müşteri analitikleri, Endüstri 4.0 çözümleri, uçtan uca lojistik optimizasyonu ve video analitik gibi çözümler sunuyor.