Son yıllarda yaptığı satın almalarla hızlı büyüyen Karaca, yatırımda rotayı İngiltere’ye kırdı. Almanya’da mağazalaşıp marka satın alarak büyüdüklerini söyleyen Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, İngiltere pazarında fırsat kovaladıklarını söylüyor.

Arif Karaca ve kardeşleri tarafından küçük bir cam atölyesinde kurulan Karaca Grup, marka satın alarak büyüme yolculuğunu hızlandırdı. Jumbo, Homend, Kaşmir ve 2019 yılında Alman Weimar’ı bünyesine katarak büyüyen marka, yurtdışında hedef büyüttü.

İngiltere Oxford’da lojistik merkez kuran ve ilk mağazasını da bu yıl açmayı planlayan marka, burada marka satın alarak büyümeyi de planlıyor.

2006 yılında göreve gelerek grupta markalaşma ve mağazalaşma süreçlerini hızlandıran Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, yurtdışında pazarın içinden bir marka satın alarak büyüme stratejisiyle ilerlediklerini anlatıyor.

Hedeflerinde gelişmiş Avrupa ülkeleri olduğunu aktaran Karaca, markanın bu yılı 8 milyar TL ciro ile kapatmayı planladığını dile getiriyor.

Bu ciroda şu an yüzde 15 olan payını yeni yatırımlarla yüzde 30’a taşımak istediklerini ileten Fatih Karaca ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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