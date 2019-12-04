Zengin turistleri ülkemize çekmeliyiz
Son yıllarda yaptığı sahil ve kent oteli yatırımlarıyla dikkat çeken Özdoğan Grup’un yönetim kurulu üyesi Ali Özdoğan, 2020’nin de turizmde iyi geçeceğini söylüyor.
Özdoğan, “Bizim en önemli amaçlarımızdan biri Türkiye’ye geliri yüksek turist getirebilmek” diyor.
Hem deniz turizmi hem de kent oteli yatırımlarıyla önemli bir ivme yakaladıklarını dile getiren Özdoğan, yeni dönem planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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