Anadolu’daki değişim ve dönüşüm
Siyasi tansiyonun yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık. Tansiyon düşer mi? Bence düşmeyecek. Hatta olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlar da doğuracak yeni hamlelerin gelmesi sürpriz olmaz.
TALAT YESİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Doğu Akdeniz, S-400’lerin Türkiye’ye gelişiyle birlikte İkinci Dünyası Savaşı’ndan sonra Batı dünyasıyla kurulan kader birliğinin eski kıvamında olmaması, yeni dalgalara yol açacak gibi görünüyor. Hem siyasi tarafta hem de ekonomide…
Türkiye, yeni dalgalara hazır mı? İş dünyasının bir bölümü hasarın boyutunu azaltmak için iletişim çalışmaları yaparken, bir bölümü de merkezi otoriteyle yaptığı ‘kader birliği’ doğrultusunda hamasi açıklamaları tercih ediyor. Bütün övgü dolu söylemlere rağmen ekonomideki tablo ise ortada…
Anadolu bu gelişmelerin neresinde? İş odaklı olarak değişen koşullara ayak uydurmak için çabaladığını söyleyebiliriz. Ekonomist’in ‘Anadolu’ tutkusu zaten biliniyor. Anadolu 500 araştırması, Anadolu Markaları ve nihayetinde Anadolu’nun en etkin iş insanlarını belirleyen Anadolu50 araştırmamız…
Yaklaşık iki aydan beri iş ve finans dünyasıyla yoğun bir mesai yürüterek hazırladığımız listeye 12 yeni iş insanı girdi. Kendilerini kutluyoruz. Sibel’in hazırladığı haberde okuyacağınız gibi, 50 farklı özgeçmiş var. İlk kuşak olan da var, dördüncü kuşak temsilcisi de…
Ortak hedef, daha fazla büyüme. İhracat odaklı, farklı sektörlerle… Bir bölümü de Türkiye’nin ithal ettiği ürünleri yerlileştirme hedefinde. Bu yüzden yüz milyonlarca, milyarlarca dolarlık yatırım zincirinin ilk ve ikinci halkalarına imza atıyorlar.
Yarattıkları ve yaratacakları ek istihdamla, sadece ekonomik olarak değil, Türkiye’nin sosyal yarası olan işsizlik sorununa sağlayacakları katkı için de teşekkür ediyorum.
İhmal edilmemesi gereken ortak bir nokta da sosyal yaşama sağladıkları katkı. Özellikle de eğitim için sağladıkları destek. Halen İstanbul’daki iş dünyasının tekelinde olan ‘hayırseverlik’ ligine yeni soluk getirmelerini umut ediyorum.
Bütün olumlu gelişmelere rağmen burada mutlaka değinmem gereken bir sosyal olgudan bahsetmek istiyorum. O da iş dünyasındaki kadın lider sayısınız azlığı. Araştırmamızda sadece iki kadın lider var.
Önümüzdeki dönemde bu sayının hatırı sayılır bir düzeyde artacağına inanıyorum. Çünkü, iyi eğitimli, halen aile şirketlerinde ciddi görev ve sorumluluklar üstlenen çok sayıda kadın lideri tanıyorum. Umudum, kadın liderlerin biraz daha tempolarını artırmaları. Biz her desteğe hazırız… Bekliyoruz…
Anadolu’nun daha çok yükseldiği bir hafta diliyorum…
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