Ekonomiye sıra geldi mi?
Türkiye ekonomisinin geçen yılın yaz aylarından bu yana epey sıkıntılı olduğu malum. Hükümet bu krizden çıkmak için paket üzerine paket açıklasa da bugüne kadar bir sonuç alamadı.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Çünkü yerel seçimlere giderken açıklanan bu paketler vergi indirimi ve yeni kredi imkanları gibi geçici çözümleri içeriyordu. Ekonomik kamuoyu ise çözümün yapısal reformlardan geçtiğini düşünüyordu.
Bu yapısal reformların yerel seçimler atlatılmadan yapılamayacağı düşüncesi nedeniyle de dört gözle bu seçim sürecinin sona ermesi bekleniyordu. 31 Mart’taki yerel seçimlerin geride kalması bu nedenle bir umut dalgası yaratmıştı.
Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar vermesi moralleri tekrar bozmuştu. Nisan ayında toparlanan güven endeklerinin mayıs ayında yeniden dibe vurması bunu açıkça gösteriyor.
Yerel seçim sürecindeki bu yaklaşık üç aylık uzamanın ekonomiye çıkardığı ek faturayı ise dergimizin ‘Gösterge’ sayfalarında okuyabilirsiniz. Neyse ki sonunda 23 Haziran’daki tekrar seçim de geride kaldı. Bu seçimden yine Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu birinci çıktı.
Üstelik 31 Mart’ta 13 bin olan oy farkı bu kez 800 bini aştı. Hal böyle olunca insan bu üç aydaki gelişmeleri neden yaşadığımızı merak ediyor. Neyse artık buna takılmayalım ve hükümetin nihayet ekonomiye el atma zamanının geldiğini düşünerek rahatlamaya çalışalım.
Evet, artık önümüzde normal şartlarda dört yıllık bir seçimsiz dönem olduğuna göre hükümetin yapısal reformlara girişmemesi için hiçbir bahane yok. Bu reformların neleri içermesi gerektiğini de herkes biliyor. Mesela hukuk sisteminde reform yapılması gerektiğini artık hükümetin kendisi de söylüyor.
Elbette bu arada dış ilişkilerdeki sorunların da halledilmesi gerekiyor. Bunların yapılması halinde Türkiye ekonomisinin önünün açılacağına inanıyoruz. Erken seçim sürecinin uzaması sadece reel ekonomiyi değil finansal piyasaları da olumsuz etkilemişti.
23 Haziran’daki tekrar seçimin geride kalmasıyla piyasalarda da yeni bir dönem başladı. Peki, bu dönemde paranızı nasıl değerlendireceksiniz? Bu haftaki kapak haberimizde Talip ve Gözde işte bu soruya yanıt aradı. Bu haberimize mutlaka göz atmanızı öneriyorum.
Ekonomide yeniden iyimserliğe yelken açacağımız bir hafta diliyorum.
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