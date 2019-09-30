Hem kolay hem de zor!
Türkiye’de iş dünyasının en büyük sıkıntılarından biri finansal kaynaklara ulaşmaktır. Geçmişte bu köşede paylaştığım gibi, Anadolu’daki iş insanlarının üç temel ortak sıkıntısı var.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Birincisi, “krediye ulaşamıyoruz.” İkincisi, “kredi faizleri çok yüksek.” Üçüncüsü de, “teminat olarak alınan gayrimenkullerin değeri düşük gösteriliyor.” Merkez Bankası, politika faizini iki aylık süreçte 7,5 puan düşürdü.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, geçen hafta konuk olduğu Ankara Sanayi Odası’nda, bu düzeyde olmasa da faiz indirimlerine devam edileceği mesajını verdi.
Kredi faizleri de düşüyor ama iş insanları bugünkü tablodan memnun mu? Bence değil. Nereden mi çıkartıyorum, iş insanlarıyla özel sohbetlerdeki anlatımlarından…
Hafta içinde, ilaç sektöründen bir iş insanı, Batı Avrupa örneğini verdi: “Avrupa Birliği’ndeki rakiplerimiz yıllık yüzde 0,75 gibi bir faizle kredi kullanabiliyor. Bizim aylık olarak ödediğimiz faizden bahsediyorum. Biz yüzde 18-20 faiz ödeyerek bu şirketlerle nasıl rekabet edebileceğiz?”
Rakamlar, faizler sizleri şaşırtmasın. Dünyada 17 trilyon dolarlık tahvilin faizi eksi. Alternatif yatırım alanı aranıyor ama henüz bulunabilmiş değil.
Türkiye’de faizlerin yüksekliğine, krediye ulaşılmasındaki zorluklara rağmen, Avrupa Birliği kaynaklı fonlara ilgi beklendiği kadar yüksek değil. Oysa, Avrupa Birliği kaynaklı projelerde şirketlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veren WeGlobal gibi kuruluşlar var.
Bu kuruluşa ait olan projelervefonlar.com internet sitesi de, hibe programlarıyla üyelerine bu fonlara ulaşma konusunda katkı sağlıyor. Nitekim, okuyacağınız kapak haberimizdeki hibe programlarını da www.projelervefonlar.com’un katkılarıyla hazırladık.
Böylece, şirketlerden girişimcilere, kamu kuruluşlarından sivil toplam örgütlerine kadar geniş bir kitleye hitap eden hibe programlarını araştırdık. Tabii ki turizmden havacılığa kadar geniş bir sektör yelpazesi oluşturmaya özen gösterdik.
Bilgi desteği sağladıkları için WeGlobal’in başkanı Levent Erkan’a teşekkür ediyorum. Fonlara ulaşmak kolay mı? Hem evet, hem de hayır. Rakiplerinizin ulaştığı maliyetlerde fon bulabilmek için onlara göre bir miktar daha fazla ter dökmeniz gerektiği ortada.
O zaman ortaya çıkan fırsatlardan da yararlanmak gerekiyor. Öncelikle bilginin peşinden gitmek şart. Biz bu kapıyı bir miktar araladık, devamını getirmek sizlere kalmış…
…
İstanbul, yeniden ‘deprem’i anımsadı. Perşembe günkü 5,8’lik deprem umarım sadece siyasetçilerin değil, başta iş dünyası olmak üzere, bütün ku-rumların yöneticileri için de ciddi bir uyarı görevi yapmıştır.
Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için… Bence Türkiye’nin beka riski, depremdir. Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay kaybetmeden hazırlık yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde oluşacak faturayı ödeyecek bir yapı da kalmayacak. Maalesef acı gerçekler bu ifadeleri kaleme aldırtıyor.
Deprem hazırlıklarıyla yoğun geçen bir hafta diliyorum.
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