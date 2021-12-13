Değerli okurlar,

Ekonomist Dergisi’nin özel çalışmalarından biriyle daha karşınızdayız. Yayın olarak sadece büyük şehirlerin değil, Anadolu’nun da sesi olma konusunda önemli bir görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Her sayımızda Anadolu’yu da kapsayacak şekilde haberlerimizi hazırlıyoruz.

Anadolu’yu taçlandırdığımız çalışmamız ise Anadolu 500 araştırması. 2004 yılından bu yana devam eden ve her yıl tekrarlanan araştırmanın bu yıl 18’incisi ile karşınızdayız.

Araştırmanın en başından bu yana bizi destekleyen ve yanımızda olan Türk Ekonomi Bankası’na, genel müdürü Ümit Leblebici ve genel müdür yardımcısı Gülümser Özgün Henden olmak üzere tüm TEB ekibini teşekkür ediyorum.

Araştırmamız 2004 yılında Anadolu 250 olarak başlamıştı. 2009 yılından itibaren ise Anadolu’dan daha fazla şirketin çalışmaya dahil olmasıyla birlikte Anadolu 500 olarak revize ettik ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Artık Anadolu 500 listesine girmenin o kadar da kolay olmadığını söylemeliyim. Çünkü 2019 bilançoları üzerinden yaptığımız çalışmada 200 milyon TL olan en alt ciro rakamı, 2020 bilanço verileri üzerinden yaptığımız bu çalışmaya göre 250 milyon TL barajını aşmış durumda ve her yıl da listeye giriş rakamı yükselmeye devam ediyor.

Pandeminin yarattığı sorunlara rağmen Anadolu şirketleri ilerlemelerini sürdürüyor. Dikkatimizi çeken bir diğer nokta da cirodaki artış eğiliminin vergi öncesi kâr rakamlarına daha güçlü şekilde yansımış olması. Ancak maalesef pandeminin etkileri sonucunda ihracat ve istihdam tarafında önemli değişiklikler olmadı.

2021 yılı ile ilgili nasıl bir tablo çıkacağını önümüzdeki yıl açıklayacağımız araştırmada hep birlikte göreceğiz. Ancak dünyada yaşanan enflasyonist baskılar, hammadde fiyatlarında dolar bazında artış eğilimleri ve iç piyasada ekonomide yaşanan büyük kırılganlıklar, bilançoları muhakkak etkileyecek.

İç piyasa ağırlıklı iş yapan ve maliyeti döviz bazlı olan işletmelerin bu süreçte zorlandığını görüyoruz. İhracat ağırlıklı iş yapan firmalar da aslında kurdaki dalgalanmalardan memnun değil.

Hammadde tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılardan söz ediyorlar. Fiyatlama yapmakta zorlanıyorlar. Buna rağmen şirketlerimizin dalgalı denizlerden gemilerini güvenli limanlara yanaştırma kabiliyetine, tecrübelerine güveniyorum.

Umarım bu fırtınalardan büyük yaralar almadan 2021 yılını tamamlarlar. Dediğim gibi, önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmada bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Sağlıkla kalın…