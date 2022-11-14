Dünyanın önde gelen şekerleme fuarlarından biri olan “YUMMEX ME” fuarı, bu yıl “ISM ME 2022” adıyla Dubai’de düzenlendi. Fuara toplamda 6.000’den fazla firma katılırken, Türkiye’den 200 firma katılım gösterdi. Gıdada en büyük pazarın Ortadoğu olduğunu söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; sektörün şu an itibarıyla 200 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Taycı, Avrupa’daki işlenmiş tarım ürünlerindeki büyük fabrikaların son zamanlarda kapılarını çalarak kendi markalarıyla üretim yaptırma teklifinde bulunduklarını söyledi.

Şekerli mamuller ve hammaddeleri için düzenlenen Dubai ISM Middle East 2022 Gıda Fuarı’nda Türkiye rüzgarı esti. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)’nin info stant ile katılım sağladığı fuarda, İHBİR’in gerçekleştirdiği şeker şovları ve lokum kesim-tadım etkinliği ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuara birlik olarak son 4 yıldır katıldıklarını belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Fuarda toplam 6.100 katılımcı var. Türkiye’den 200 Türk firması burada. Fuarda genel itibarıyla şekerli-kakaolu unlu mamuller, kuru gıda ve gıda hammaddeleri firmaları bulunuyor. Afrika’dan, Uzak Doğu’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan ve dünyanın birçok yerinden alıcıların geldiği fuar bizim için ok verimli geçti” dedi.

ARABİSTAN’IN TALEBİ ARTTI

Türkiye’nin; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar mamulleri ihracatında Ortadoğu’nun bir numara olduğunu kaydeden Kazım Taycı, gıdadaki en büyük pazarımızın Ortadoğu. Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri olduğunu anlattı. İHBİR’in bu yılki ihracat hedefinin 13 milyar dolar olduğunu belirten Kazım Taycı, ihracatın yaklaşık 3,5 milyar dolarının Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 50’lik bölümünün ise Ortadoğu ve Afrika bölgesine yapıldığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın gıdada çok önemli pazarlardan bir tanesi olduğunun altını çizen Taycı, diplomatik ve siyasi ilişkilerin düzelmesiyle birlikte ciddi manada görüşmelerin olduğunu söyledi. Taycı; diğer dünya ülkelerinde anlaşmaların olmasından dolayı Suudi Arabistan’a verebilmek için yeterli ürün bulmakta sıkıntının yaşandığını dile getirerek, sektörün doluluk manasında iyi seviyede olduğunu; Rusya’nın tüm kapılarının açıldığını, Suudi Arabistan’ın açıldığını fakat tek sorunun taleplerinin çok altında ürün verebilmeleri olduğunu söyledi.

AVRUPALI REKABETTE ZORLANIYOR

İHBİR Başkanı Taycı, sözlerini şöyle tamamladı;

“Dubai fuarında aşağı yukarı 4. aya kadar alınacak siparişler şekillendirilebilir. Avrupa artık rakibimiz değil, fiyat tutturmakta oldukça zorlanıyorlar. Zaten Avrupa şu anda çok farklı ve ciddi sorunlar yaşıyor. Geçmişte İtalyanlar, İspanyollarla ve Doğu Avrupa’daki bazı firmalarla rekabet içerisinde olurduk. Fakat, şu anda onların bizlere göre fiyatları daha da yukarıda kalıyor. Avrupa’daki işlenmiş tarım ürünlerindeki büyük fabrikalar son zamanlarda kapımızı çalmaya başladılar. Bizlere kendi markalarıyla üretim yaptırmayı teklif ediyorlar. Avrupa’daki gıda devleri “Kaç para istiyorsun?” diye sormaksızın alımları gerçekleştirebilirler. İtalyanlar bu konuda çok fazla sorup sorguluyorlar. Birçok Alman firması keza araştırma soruşturma halinde. İngiltere’den, Çek Cumhuriyeti’nden bölgesel lokal markaların alımı oldu. Kendi firmalarımızla ilgili araştırma yaptığımız için de şunu söyleyebilirim; hala Avrupa, Orta Doğu, Doğu Asya, Afrika yani Ankara’nın üzerine pergeli koyup da şöyle bir yuvarlak çizdiğimiz zaman bu bölgedeki hala en cazip en uygun üretim merkezi Türkiye.”

İŞLENMİŞ ÜRÜNLERE BÜYÜK YATIRIM

Türkiye’nin dünya un ihracatında 1 numara olduğu söyleyen Taycı, “Yaklaşık 15 yıllık periyotta işlenmiş tarım ürünleri grubunda Türkiye’de çok büyük yatırımlar yapıldı. Şu anda dünya makarna pazarında yüzde 6’lık bölümü biz teşvik ediyoruz. Bir marketin gıda reyonlarına baktığınız zaman et, süt, protein ve türevlerini bir kenara bıraktığınızda geriye kalan tüm ürünler bizim. Ayrıca, işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatta katma değeri çok fazla.” dedi.