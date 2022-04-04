Yılın ilk çeyreği piyasalar için yine hareketli geçti. Dünyada merkez bankalarının faiz politikalarındaki değişiklik devam ederken, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş bir anda dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.

Ukrayna-Rusya savaşına rağmen ABD Merkez Bankası (FED) şahin tutumunu koruyarak beklendiği gibi faiz artırımına giderken, TC Merkez Bankası, yüzde 14 olan politika faizini sabit tutmayı tercih etti.

Burada dikkat çeken nokta ise TCMB’nin son gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında çıkan mesajlar oldu. Toplantıda faiz artırımı olasılığının dışarıda bırakılması, yüksek negatif reel faizlerin genel seçime kadar devam edeceğinin işareti olarak algılandı.

Bu anlamda yılın ilk çeyrek döneminde yüzde 20’ye yakın bir yükseliş eğilimi gösteren ve yatırım araçları içinde en yüksek getiriyi sağlayan borsada, olumlu beklentilerin devam etmesi sonucunu beraberinde getirdi. Kur korumalı TL mevduat, Hazine’ye ne kadar yük getirecek? Bunu iyi hesaplamak gerekiyor.

Ancak dövizde getirinin ilk çeyrekte düşük kalması ve bu eğilimin devam edeceği düşüncesi, borsa ile ilgili olumlu beklentileri artırıyor. Yabancı yatırımcının çıkış eğilimini devam ettirmesine rağmen, yüksek negatif reel faizin de olduğu bir ortamda yerli yatırımcının borsaya ilgisinin sürmesi bekleniyor. Yine altın, döviz, faiz gibi diğer yatırım araçlarındaki beklentiler de yakından takip ediliyor.

Bu sayımızda kapak konumuzu işte bu beklentilere ve bahar dönemine girilirken yatırım stratejilerine ayırdık. Doğru varlık dağılımı ile yatırımcıların enflasyona karşı varlıklarını nasıl koruyacaklarını uzmanlara sorduk. Gözde ve Ceren arkadaşlarımızın kaleme aldığı haberimiz bu konuda size ışık tutacaktır.

Bu hafta dergimizde savaş ile birlikte Rusya pazarında Türk markalarına olan ilgiye, sayfiye bölgelerinde markalı konut üreticilerinin yeni projelerine, pandemide daralan fuar organizasyonlarındaki artış eğilimine de yer verdik.

Dergimizin giriş söyleşisini ise Getir’e ayırdık. Aldığı yatırımlarla birlikte 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir’in yeni dönem stratejilerini kurucu ortak Tuncay Tütek’ten dinledik.

2 Nisan Cumartesi günü itibarıyla Ramazan ayına girdik. Öncelikle Ramazan ayının herkese güzellikler, huzur getirmesini diliyorum. Çünkü başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere dünyamızın huzura ihtiyacı olduğu açık.

Herkese iyi okumalar diliyorum.

Sağlıkla kalın…