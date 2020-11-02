Pandemi, tüm dünya ekonomilerini derinden etkiliyor. Türkiye’de ise riskler iç içe geçmiş durumda ve negatif haber akışına verilen tepki aralığı, pozitif hareketlere kıyasla oldukça fazla. Bu durumun etkilerini en çok gördüğümüz enstrüman ise döviz kuru.

TALİP YILMAZ

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Döviz kurunda yaşanan hareketlilik bir türlü durulmuyor. Sıkılaşma artı normalleşme dönemindeki piyasa kazanımlarının çok da kalıcı olamadığı görüldü ve Merkez Bankası’nın 22 Ekim politika kararında, 1 haftalık repo faizine dokunmaması sonrasında, TL’de değer kaybı hızlandı.

Merkez Bankası’nın politika faizinden ziyade, faiz koridoru ve GLP gibi oranları öne çıkartarak dolaylı sıkılaşma çizgisinde ilerleme sinyali vermesi, pozitif karşılık bulmadı. Bu hafta konuyla ilgili olarak Merkez Bankası eski başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, ‘itibar’ vurgusu yapıyor.

Merkez bankalarının en büyük ve güçlü silahının itibar olduğunu söyleyen Kara, “Resmi politika faizini değiştirmeden örtülü faiz artıran bir parasal otoritenin itibar sağlaması hiç kolay değil” diyor. Aram Ekin Duran arkadışımızın Hakan hoca ile yaptığı söyleşiyi dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum.

Kapak haberimize gelince, bu tarz fırtınalı havalar, yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecinde fırsatları ve riskleri doğru okumak gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin, ‘ekonomik ve yapısal öngörülebilirliği artırarak yatırım ortamının cesaretlendirilmesi gerektiği’ vurgusuna dikkat çekiyoruz.

Sonuçta büyük gruplar, bu süreçte yeni iş alanlarına yöneliyor. Gerek yeni yatırımla gerekse satın almalarla yeni açılımlar yapan şirketleri araştırdık. Sibel Atik arkadaşımızın kaleme aldığı araştırmanın detaylarını dergimizin kapak haberinde okuyabilirsiniz.

Ancak genel olarak bakıldığında, Doğan Holding’den Boyner Grubu’na Erdemoğlu’ndan, Tahincioğlu’na, Sanko’ya kadar büyük gruplar yeni iş alanlarına yönelme eğiliminde.

Yeni sektörlere bakıldığında hijyen ürünlerden, ambalaja, lojistik işlerine, teknolojiye kadar farklı alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar.

Giriş haberimizde yer verdiğimiz üçüncü çeyrek satınalma&birleşme haberinde de görüldüğü üzere, ambalajın yanında teknoloji şirketlerine, girişimlerine yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu görülüyor.

Sağlıkla kalın.