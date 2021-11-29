Değerli Ekonomist okurları,

Piyasalar, ülke ekonomisi hayli zorlu bir süreçten geçiyor. Hükümet bu süreci ‘ekonomide kurtuluş mücadelesi’ olarak yorumluyor. Muhalefet, ekonomide kötü yönetim ve erken seçim vurgusu yapıyor. Aslında bugün gelinen noktada yaşananlar bizim için çok da sürpriz olmadı.

Sadece dalga boyutu yüksek oldu. Neden mi? Eylül ayı başından bu yana, bu köşede yazdıklarıma baktım. 5 Eylül sayımızda “Büyürken gelir dağılımını gözden kaçırmayalım” başlığını attım. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın gelir dağılımını düzeltecek büyümeyi sürekli kılmak istediklerini söylediğini ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için ‘düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik’ vurgusu yaptığını yazdım.

19 Eylül’deki editör köşesinin başlığı “Bu sonbahar kolay olmayacak”tı… Burada dünyada enflasyon kaygılarına ve FED’in olası hamlelerine ve TCMB’nin olası faiz indirimlerine dikkat çektim ve yazımın sonunda şöyle bir cümle kullandım.

“Görünen o ki bu sonbahar piyasalar açısından çok da kolay olmayacak.” 17 Ekim’deki yazımın başlığı ise “Kışa hazırlık yapmak” oldu. Bu yazımda Game of Thrones dizisindeki ‘Winter is Coming’ yani ‘Kış Geliyor’ repliğini kullandım.

Maalesef sadece piyasalar açısından değil, en küçükten en büyüğüne tüm firmalar için ve özellikle de dar gelirli kesim için çok zor bir süreçten geçiyoruz. Üretim yapanlar, malını satmak istemiyor çünkü hammaddeyi hangi fiyata alacağını bilmiyor.

İhracatçı için işler iyi mi gidiyor? Onlar da bu durumdan çok rahatsız. Bireyleri söylemiyorum bile. Geçen hafta içinde aracıma benzin almak istediğimde uzun kuyrukları görünce, gece zam geleceği için insanların istasyonlara akın ettiğini anladım.

Kur ve enflasyon yerine büyümeye ve ihracata ve dolayısıyla cari açığın azaltılmasına yönelik bu hamle sonuç verecek mi? göreceğiz. En azından 2022’nin ikinci yarısında daha somutlaşmış sonuçlar görürüz. Tabii bu süreçte işletmelerin ve bireylerin ayakta kalması da önemli.

Kısa vadede bakıldığında ise yatırımcı parasını nasıl değerlendireceğini ve bu süreçten en az hasarla mümkünse nasıl kârla ayrılacağını araştırıyor. Gözde ve Ceren, piyasa uzmanlarına sorarak bu konuyu araştırdı ve kapak haberimize taşıdı.

Günlük bazda bile çok yüksek volatil hareketlere sahne olan piyasalarda yön bulmak hayli güç görünüyor. Ancak dalgalı sularda gemiyi güvenli limanlara çekmek için uzmanların önerilerini dikkate almanızı tavsiye ediyorum.

Sağlıkla kalın.