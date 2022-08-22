Merkez Bankası sürpriz yaptı. Politika faizini yüzde 14’ten yüzde 13’e çekti. Faiz indiriminin temel nedeni olarak iktisadi faaliyetlerde ivme kaybı gösteriliyor. Yani fiyat istikrarı geri plana itilmiş ve iktisadi faaliyetler önceliklendirilmiş durumda.

Enflasyon tarafında Eylül 1998’den bu yana en yüksek seviye 79,6 ile test edilmişken, enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilmişken ve faiz indirimine yönelik sinyali verilmemişken bu hamle şaşırtıcı oldu.

Tutanaklarda faiz indiriminin yeterli olduğu ifade ediliyor ama buna piyasa ne ölçüde tepki verir, göreceğiz. Sonuçta konuştuğumuz ekonomistler, faiz indiriminin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki potansiyelinin olumsuz olabileceği yönünde görüş bildiriyor.

Sanayi tarafında özellikle ihracat odaklı işleri olanlar için işler iyi giderken, makro tarafta önemli bir mali disiplinin gerektiği bir gerçek. Vatandaşın, ücretli çalışanın, emeklinin, yaşanan kur dalgalanmaları ve enflasyon karşısında ezilmemesi için tedbirler alınmalı.

Çünkü asgari ücretteki artış çok da yeterli olmadı gibi görünüyor. Bu sayımıza dönecek olursak, kapak haberimizi Ekonomist Dergisi’nin geleneksel çalışmalarından biri olan ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırmasına ayırdık.

Araştırmanın yedincisini yayınlıyoruz. Her geçen yıl, gençlerin yönettiği şirketlerin iş hacimlerinin büyüme gösterdiği görülüyor.

Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu 1998’de henüz çocuk veya genç olan bu isimler, yüksek enflasyon sürecinde şirketleri büyütmeye devam ediyor. Bu isimlerin yönettikleri cirosal büyüklük 140,8 milyar TL’ye, istihdam ise 82,4 bine ulaşmış durumda.

Geçen yıl listemizde yer alan 40 ismin yönettiği büyüklük 56,5 milyar TL ve istihdam 67,4 bin seviyesindeydi. Bu verilere bakıldığında yüzde 80’e dayanan yıllık enflasyona karşın genç CEO’lar cirolarını yüzde 150 civarında artırmayı başarmış.

Yani pandeminin etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, global enerji krizi, resesyon tehlikeleri gibi faktörlere rağmen gençler rüştünü ispat etmiş görünüyor.

Sibel Atik arkadaşımın haberinde de okuyacağınız üzere gençler, yeni teknolojilere, inovasyona, katma değerli üretime ağırlık veriyor. Şirketlerini uluslararası piyasalarda büyütmeye çalışıyor.

Herkese sağlıklı okumalar diliyorum.