Değerli okurlar,

Ekonomist Dergisi’nin en uzun soluklu araştırması ile bu sayıda sizlerleyiz. ‘Yılın İş İnsanları’…

31 yıldır yaptığımız bu araştırmanın sonuçlarını kapak haberimizde okuyacaksınız. 1991 yılında tek kategoride ‘Yılın İş Adamı’ olarak başlattığımız araştırma, zamanla gelişti ve bugün gelinen noktada dokuz kategoride iş dünyasının oylarına sunuyoruz.

Bu yıl sonuçlara bakıldığında Türkiye girişimcilik ekosistemindeki gelişimin sonuçlara etkilerini net olarak görüyoruz. Girişimciler, yaptıkları işlerle unicorn (milyar dolarlık değerleme) hatta decacorn (10 milyar dolar üstü değerleme) olma yolunda önemli işler gerçekleştirdiler.

Bu yıl, ‘Yılın İş İnsanı’ da bu girişimci iş insanlarından biri olan Nazım Salur oldu. Profesyonel hayatın ardından 50 yaşından sonra girişimcilik ekosistemine geçiş yapan Nazım Bey, Ekonomist’in bu araştırmasında son yıllarda ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ kategorisinde BiTaksi ve Getir girişimleriyle ödüller almıştı.

Getir’in pandemi sürecinde yakaladığı büyüme ivmesi ve global açılımı, Nazım Salur’u ‘Yılın İş İnsanı’ kategorisine taşıdı ve Salur, oyların yüzde 26,8’ini alarak açık ara iş dünyasının takdirini kazandı. Getir, 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Avrupa’nın hızlı market ürünleri sektöründeki ilk decacorn’u olmayı da başardı.

Yine yılın kadın girişimcisi Insider kurucusu Hande Çilingir oldu. Hande Hanım, Avrupa’da girişimini unicorn seviyesine çıkaran ilk iş insanı olmayı da başardı. Bu durum doğal olarak oylamanın sonuçlarına da yansıdı. Global bir yazılım şirketi olma yolunda hızla ilerleyen Hande Hanım’ın liderliğindeki Insider, globalde yeni şirket satın almaları ile büyüme trendini devam ettirecek.

Pandemi ve ekonomik krizle birlikte bu dalgalı piyasalarda gemisini yüzdüren Türk yöneticiler, yerelde ve globalde önemli başarılar elde ediyor. BBVA CEO’su Onur Genç, Eren Bali gibi isimler dünyada da dikkat çekiyor.

Çevik yönetim anlayışıyla Koç Holding’in güçlü performansına katkıda bulunan Levent Çakıroğlu, savunma sanayiindeki başarıları ile TUSAŞ’ın genel müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SOCAR CEO’su Zaur Gahramanov iş dünyasının öne çıkardığı diğer profesyoneller.

Yine Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem ile sivil toplum önderi kategorisinde iki isim TEMA Başkanı Deniz Ataç ile Darüşşafaka’nın önceki başkanı Tayfun Öktem, iş dünyasının oyları ile ilk sırada yer aldılar.

Ekonomist Dergisi’nin 31 yıldır devam eden bu araştırmasında oy kullanarak destek veren değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yıl zirvede yer alan isimleri tebrik ediyorum.

Sağlıkla kalın…