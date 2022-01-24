Yeni ekonomi politikalarının test edileceği bir sürece giriyoruz. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin atanmalarının ardından dünyada sıkı para politikaları uygulanırken, Türkiye gevşek para politikasıyla yoluna devam ediyor.

20 Ocak’taki toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutsa da sonrasında faiz indirimlerinin devamı gelebilir. Kur dalgalanmaları şimdilik TL’yi özendirme paketlerle baskılanmış görünüyor.

Makro tarafta dünyada ve Türkiye’de enflasyonist baskıların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Büyüme tarafında da yavaşlama eğilimi görüleceğine yönelik beklentiler ağırlık kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin her fırsatta belirtikleri, ihracata dayalı büyüme, düşük faizler, cari fazlayı hedefleyen modeller ve bunların gerçekleştirilmesi planlanan politikalar, uzmanlara göre etkilerini 2022 yılında gösterecek.

Bu politikaların etkileri görülmeden, yatırım için önemli olan ‘güven ve öngörü’ gibi iki temel olgunun iyileşmesi zaman alacak.

Peki yeni yılda yatırımlar ne olacak? Şirketler nasıl bir strateji izleyecek? Kapak haberinde Sibel Atik arkadaşım, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden 25’inin yeni yıl hedeflerini araştırdı. Devam eden belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisine yön veren büyük gruplar reel olarak büyüme hedefi ortaya koyuyor.

Pandemide tedarik zincilerinde yaşanan sorunlara rağmen üretime ara vermeyen, kârlılıklarını korumayı başaran gruplar, organik ve inorganik yatırımlarla büyümelerini devam ettirdiler. Son yıllarda önemi daha da artan iklim krizine karşı yeşil üretim tarafına odaklandılar.

Pandemide dijitalleşmenin etkisinin hızlanması ile birlikte bu alana özellikle yöneldiler. Yine Türkiye, girişimcilik ekosisteminde dünyada rüştünü ispatlama adına önemli işlere imza atıyor. Sadece fonlar, melek yatırım ağları değil, büyük gruplar da özellikle genç kuşak temsilcilerin de etkisiyle bu alanlara hızlı giriş yaptılar.

Holdingler, sadece kurum içi girişimcilik ekosistemine değil, fırsat gördükleri işlere de yatırım yapıyorlar. Bunun için de önemli bütçeler ayırmaya başladılar.

Tabii holdinglerin önemli hedeflerinden biri de dövizde yaşanan dalgalanmalarla birlikte ihracat gelirlerinin yanında yurtdışındaki işlerini de büyümek. Bunun için satın almalar dahil fırsatları değerlendirme eğilimindeler.

Okullar için ara tatil dönemi… Tatil yapacaklara iyi eğlenceler diliyorum.

Sağlıkla kalın…