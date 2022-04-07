İhracatçı birliklerinde seçim yarışı son hız devam ediyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) seçimler 24 Nisan’da gerçekleştirilecek. İki listenin yarışacağı seçimlerde başkan adayları mevcut yönetime tepkiler üzerine aday olan Kazım Taycı ve mevcut yönetimde başkan olan Haluk Okutur’un desteğini alan yönetim kurulu başkan yardımcısı Aydın Soyyiğit. Kazım Taycı ve ekibi, KOBİ’lere, fuarlara, genç girişimcilere, yeni pazarların gelişimine odaklanıyor. Aydın Soyyiğit ise fuarlara, markalaşmaya ve genç girişimcilere vurgu yapıyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) seçimler 24 Nisan’da gerçekleştirilecek. Mevcut yönetimden Aydın Soyyiğit ve yönetime olan tepkiler sonucunda Kazım Taycı’nın başkan adayı olduğu seçimlerde sona yaklaşılıyor. Başkan Adayı Kazım Taycı, sektörün çok büyük bir bölümünün KOBİ’lerden oluştuğunu belirterek bu firmalara ürünlerini satabilecekleri ülkeler bazında adresler ve kartvizitler vereceklerini söyledi. KOBİ ve daha küçük çaplı üretici ve ihracatçıların devlet teşviklerinin önden verilmesi için çalışacaklarını ifade eden Taycı, bunun yanında ihracatçılara yeni pazarlar açacaklarını ifade etti.

İHRACATIN TABANI GENİŞLEMELİ

Türkiye’de yaklaşık 10 bin adet hububat bakliyat firması bulunmasına karşın 9,2 milyar dolarlık ihracatın bu firmaların sadece yüzde 15’i tarafından yapıldığını belirten Taycı, amaçlarının bu tabanı genişletmek olduğunu anlattı. İHBİR’e üye 30 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma sayısının 25’i geçmediğini kaydeden Taycı, “Geriye kalanlara baktığımızda rakamlar hep düşük. İşte biz bu küçük firmalar için Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 50 teşviğini sonradan değil, fuarlardan önce vermeliyiz, diyoruz. Sadece İstanbul Hububat Birliği olarak değil sektör kurulu olarak toplanıp özellikle KOBİ ve KOBİ altı üretici ve ihracatçıların devlet teşviklerinin önceden ödenmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız.” dedi. Sektör ihracatına bakıldığında rakam yüksek görülmekle birlikte ihracatın çok fazla belirli ülkelerde kümelendiğini gözlemlediklerini anlatan Taycı, pazar çeşitliliği oluşması gerektiğini söylüyor. Biz ihracatçılarımıza ürünlerini satabilecekleri ülkeler bazında adresler ve kartvizitler vereceğiz” diyen Taycı, ayrıca bölgesel Youtuber’lar ile anlaşıp ürün tanıtımlarını yapacaklarını anlatıyor.

FUAR ORGANİZE EDİLMELİ

Aydın Soyyiğit de Kazım Taycı gibi İstanbul’da sektörle ilgili uluslararası bir fuar düzenlenmesi gerektiği kanaatinde. Konuyla ilgili olarak da bakanlığın da desteğiyle böyle bir fuar yapacaklarını belirtiyor. Yine Türk ürünlerine yönelik belgesel çekip National Geographic, Netflix gibi mecralarda paylaşma hedeflerini anlatan Soyyiğit, gençlerin ihracat ile tanışması adına çalışacaklarını da kaydetti.