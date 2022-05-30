Türkiye ekonomisi, çok zorlu bir dönemden geçiyor. Yükselen enflasyonun yarattığı tahribat başta ücretli çalışan kesim olmak üzere her kesimi etkiliyor. Kira ve konut değer artışları, akaryakıttaki artışlar; şeker, un, çay gibi kalemler olmak üzere artan gıda fiyatları tüketicinin alım gücünü aşağı çekiyor.

Bunun sonuçlarını da hissetmeye başladık. Geçen hafta Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran’ın davetiyle Swiss Otel’de toplantılarına katıldım. Duran, toplantıda “Mart ayında ambalaj sektöründe iç pazarda yüzde 7-8 daralma olduğu görülüyor.

Nisan ayında daralmanın biraz daha artacağını hissediyorum. İhracat bizim sektör için bir zorunluluk haline gelmiş durumda” ifadesini kullandı. Birçok sektöre ürün sağlayan bu sektörden gelen iş hacminin daralması sinyali, aslında tüketicinin alım gücünün azalma eğiliminin önemli bir göstergesi.

Yine Alican Duran’ın söylediği gibi sadece iç piyasada değil, firmalarımız işlerini farklı coğrafyalarda ihracatla çeşitlendirmek durumunda.

İşte kapak haberimizde Sibel Atik arkadaşımız, iş hacmini dünya piyasalarına kaydıran, pazar çeşitlendirmesine giden firmaları mercek altına aldı. Global atağa geçen şirketler, pandemi süreciyle birlikte önemi giderek artan tedarik zincirini güçlendirme, ihracat pazarlarını çeşitlendirme, rekabet avantajı ve know-how elde etme hedefiyle yurtdışında fırsat avına çıktı.

Yurtdışı gelirleri artırma hedefiyle ihracatta yeni pazarlara odaklanan şirketler, yurtdışında birleşme ve satın alma işlemlerine de hız verdi.

Burada spordaki başarılara da bir not düşmek istiyorum. Özlem Bay arkadaşımız da pazarlama sayfasında yazdı. Şirketlerimiz futbol haricinde de çok farklı spor dallarında sponsorluk yapıyor.

Basketboldan, voleybola, kadınlar boksundan, tekvandoya kadar son dönemde sağlanan başarılar, bu siyasi ve ekonomik dalgalanmalarda yüzümüzü güldürdü.

Şirketlerimizin bu alanlardaki desteklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Spordan eğitime, sanata kadar her alanda desteği olan sponsorluğu olan şirketlere teşekkürü bir borç biliyorum.

Sağlıkla kalın…