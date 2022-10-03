Türkiye ekonomisi, yüksek büyüme verilerine rağmen, yüksek enflasyon ve yükselen döviz kuru kıskacında zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte ihracata dayalı büyüme performansı yakından izleniyor.

Ancak burada da ithal ham madde yükünün ağır olması, kilogram başına ihracatın maalesef 1 dolar seviyelerinde olması, cari açık verisinin yüksek seyretmesine neden oluyor.

TCMB politika faizini aşağı çekiyor ancak kredi faizleri hala çok yüksek seviyelerde ve bu enflasyonist ortamda kolay kolay ineceğe de benzemiyor.

Geçen hafta içinde konuştuğum bir sanayici, bu faiz ortamında yatırım yapmanın güçlüğünü anlatıyor. Zaten krediye ulaşmanın da o kadar kolay olmadığını söylüyor.

Bu zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelinin yanında çok ciddi potansiyeli olan bir alanımız var: Girişimcilik ekosistemi.

Türkiye’de yola start up olarak başlamış, bugün gelinen noktada unicorn olmayı başarmış girişimler var: Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması bekleniyor.

Başarılı girişimlere bakıldığında kadınların da bu ekosistemde güçlerini hissettirdikleri gözleniyor. Özlem Bay Yılmaz arkadaşım, bu sayımızdaki kapak haberinde son 1,5 yılda yatırım almış kadın girişimcileri araştırdı. Kadın girişimcilerin hikayelerini, yatırımcılara önerilerini sıraladı.

Haberde ismi geçen kadın girişimcilere dönem dönem dergimizin sayfalarında yer veriyoruz. Kurdukları şirketler unicorn olmayı başarmış Demet Mutlu, Hande Çilingir gibi isimlerin en başından bu yana gösterdiği performansı yakından izliyoruz.

Yine RS Research Kurucu Ortağı & CSO Prof. Dr. Rana Sanyal hocamız, Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte bu yıl 16’ıncısını gerçekleştireceği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmasında da ödül almış bir isim.

Bugün gelinen noktada Rana Hoca’nın yaptığı işler ülke olarak göğsümüzü kabartıyor. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi yarışmasından söz etmişken başvuru süreci başladı.

Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen adaylar, 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir.

15 yılda 42 bin kadın girişimci bu yarışmamıza başvurdu. Bu süre içinde Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 3’lerden yüzde 14’lere yükseldi.

Herkese iyi okumalar diliyorum.

Sağlıkla kalın