Son dönemde ekonomi alanında ciddi haber akışı ile karşı karşıyayız. Konut satış ve kiralarında astronomik artışların önüne geçilemiyor. Bunun önüne geçilebilir mi? Bilmiyorum ama TC vatandaşlığına hak kazanmak için 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilen gayrimenkul değeri, 400 bin dolara yükseltildi.

Gıda maliyetleri aldı başını gitti. Stokçuluk vs. deniyor. Bu işler polisiye tedbirlerle çözülür mü? Bilmiyorum. Stokçuluğa neden olan koşulların değişmesine odaklanmak gerekiyor. Maalesef dış ticaret açığımız artarak devam ediyor. İhracata dayalı büyüme beklentileri zarar görüyor.

Eylül 2021 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ önermesine dayanan ‘Yeni Ekonomi Modeli’nin de çok fazla işe yaradığı söylenemez. Bakıldığında bu süreçte TCMB politika faizini yüzde 19’dan yüzde 14’e çekti ve Aralık 2021’den bu yana faizi daha fazla indiremedi. ‘Faiz, sebep, enflasyon sonuç’ önermesine rağmen enflasyon tüketicide yüzde 61’e, üreticide ise yüzde 115’e geldi. Borçlanma faizlerinin geldiği seviyeleri söylemiyorum bile.

Önceki hafta Türkiye’nin önemli sanayicilerinden biriyle konuştum. Şunu söylüyor: “Üç ay önce durum iyi değildi, bugün üç ay öncesine göre gerileme var. Üç ay sonra bugünün de gerisinde olabiliriz.” Aslında bunu sadece konuştuğum sanayici değil, sokaktaki ekonomiyi biraz takip eden insanlar da söylüyor. Dünyada yaşanan konjonktürün de bize çok fazla yardımcı olduğu söylenemez.

Pandemi ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen, franchise ekosistemi büyüme ivmesini devam ettiriyor. Ancak markalar bu süreçte girişimcilere yönelik desteklerini de artırıyor. Girişimcilerin, başka enerji, kira ve çalışan ücretleri olmak üzere artan maliyetleri de dikkate alındığında markalar reklamdan franchise giriş bedeline, royalty ücretinden stok yönetimine kadar farklı başlıklarda destekler sunuyor.

İşte kapak haberimizde Burcu Tuvay ve Ayşegül Sakarya Pehlivan arkadaşlarımız bu destekleri araştırdılar. Yine kapak haberimizde yaz dönemine de girilirken girişimciliğe soyunmak isteyenler için 38 firmanın franchise koşullarını, sundukları destekleri ve yeni dönem planlarını yazdılar.

Herkese iyi okumalar diliyorum.