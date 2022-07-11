Haziran ayı enflasyon rakamı da çok şaşırtmadı. Piyasa beklentilerinin biraz altında yıllıkta yüzde 4,95 artış oldu ve Eylül 1998’ten bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 78,62 seviyesi görüldü. Altı aylık ortalama enflasyonda yüzde 42,35 ve yıllık ortalamada ise yüzde 44,54 seviyesi test edildi.

Yaşanan bu artışlar karşısında asgari ücret zammı beraberinde geldi. Yine büyük kurumsal yapılardan KOBİ’lere kadar birçok firmanın asgari ücret zammını dahi beklemeden çalışanlarını destekleme adına maaş artışlarına gittiklerini gördük.

Enflasyonun bu kadar yüksek seviyelerde olduğu bu süreçte, yatırımcının da varlık değerini koruma adına hayli zorlandıklarına şahit olduk.Birçok yatırım aracı, enflasyon getirisinin altında kaldı. Yılın ilk altı ayı için yatırım fonu ve bireysel emeklilik fonu performanslarına bakıldığında da bu durumu net olarak gördük.

Ancak bu süreçte, türlerine göre iyi peformans gösteren fonlar da oldu. Buradan yola çıkarak yılın ilk yarısında yüksek getiri sağlayan fonları, fon türleri bazında analiz ettik. Gözde Yeniova ve Ceren Oral arkadaşlarım, kategorisinde iyi performans sergileyen fonların yöneticileri ile konuştular. Yılın ikinci yarısı için yatırım stratejilerini öğrendiler.

Fonların ilk yarı getiri performansına baktığımızda, genel olarak portföy yöneticilerinin yüksek seyreden enflasyon karşısında işlerinin çok da kolay olmadığını söyleyebiliriz. Çok az sayıda yatırım fonu ve BES fonu, enflasyon karşısında galip gelebildi.

Yılın ikinci yarısında da fon yöneticilerinin işlerinin kolay olmayacağını söylemek sanırım yanlış olmaz. Çünkü konuştuğumuz ekonomistler, okuduğumuz yerli ve yabancı kurumların makro değerlendirmeleri, yılın ikinci yarısı için de çok umutlu konuşmuyor. Yüksek enflasyonist ortam devam edecek gibi görünüyor.

İyi performans sergileyen fonların yöneticileri kapak haberimizde detaylıca okuyacağınız gibi, varlık dağılımının iyi yapılması gerektiğini söylüyor. Piyasa tecrübesi çok fazla olmayan yatırımcılar ise portföy yönetim şirketlerinin fonlarını tercih edebilirler.

Burada TEFAS vurgusu da yapmak istiyorum. Yatırımcılar TEFAS platformu üzerinden fonların performansını izleyebilir ve kendileri için en uygun fona yatırım yapabilirler.

Yazımı sonlandırırken herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. 15 Temmuz’un da resmi tatil olmasıyla ve idari izinlerle birlikte uzun bir bayram tatili var. Trafik kurallarına dikkat edelim.

Sağlıkla kalın…