Dünyada yatırımcıların konjonktüre göre ikilemde kaldığı bir soru vardır: Reel varlıklara mı yatırım yapmalı? Finansal varlıklara mı yatırım yapmalı? Bu dönemde dünyada bu konu konuşulurken, en yakından izlenen kurum ise ABD Merkez Bankası (FED).

Yüksek enflasyon ortamında FED’in şahin politikalar benimseyerek faizi artırma eğilimine girmesi, hisse senedi piyasalarından, emtialardan sabit getirili faize dayalı enstrümanlara ilgiyi artırır mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii bunun Türkiye piyasalarına etkilerini de.

Dünyada izlenen bir diğer başlık ise uzakmış gibi görünse bile aslında çok yakınımızda seyreden Rusya-Ukrayna gerginliği. Özellikle geçen ay içinde üç gün organize sanayi bölgelerinde enerji kesintisi akla geldiğinde, enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Yatırımcılar bu anlamda, jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemek durumunda.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi “finansal varlıklar mı, reel varlıklar mı?” sorusuna cevap ararken özellikle arazi konusunda imar planları, bölgeden geçen yollar, köprüler gibi işler de belirleyici oluyor. İşte bu işlerden biri de 1915 Çanakkale Köprüsü ve köprünün başta arazi fiyatları olmak üzere bölgeye olan etkisi.

Biliyorsunuz Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart tarihinde resmi açılışı yapılacak. İlk olarak 2011 yılında köprüyle ilgili söylentiler çıkmaya başlamıştı. Bu tarihten itibaren de bölgedeki tarlalar, imarlı arsalar, konutlar değer kazanmaya başladı. 2017 yılında köprünün temellerinin atılmasıyla birlikte bölgeye olan ilgi daha da arttı.

Editör arkadaşım Levent Gökmen Demirciler, TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist’e özel araştırması üzerinden bölgedeki gayrimenkulde yaşanan değişimleri ve beklentileri haberleştirdi. TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin katkılarının yanında, bölgedeki emlakçılarla konuştu. Bölgenin haritasını ve potansiyelini ortaya koyan bu çalışmayı keyifle okumanızı öneriyorum.

Bu sayıda açıkçası dikkatinizi çekmek istediğim başka haberler de var. Ama özellikle hisse senedi yatırımcısının borsa haberini dikkatle analiz etmesini öneririm. Çünkü borsada hisse senedi getirisinin yanında para kazanmanın bir diğer yolu da şirketlerin yıl sonu bilançolarında elde ettikleri kârlar üzerinden temettü dağıtmasıdır. İşte borsa haberimizde finans piyasalarda para kazanmak isteyenler için temettü verimi ve temettü beklentisi yüksek hisseleri analiz eden bir çalışmaya yer verdik.

Herkese iyi okumalar diliyorum.

Sağlıkla kalın