Dünya ekonomisi, pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları ile zorlu bir süreçten geçiyor. Enflasyon ve büyümede yavaşlama yakından izleniyor. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, satın alma ve tedarik yöneticilerinin önemini daha da artırıyor.

Ekonomist Dergisi olarak 2014 yılından başlayarak “Satın Alma Liderleri” başlığı ile Türkiye’nin en önemli 50 satın alma liderini listeliyoruz.

Bu yıl araştırmamızı biraz daha geliştirerek, “Satın Alma ve Tedarik Liderleri” olarak değiştirdik. Araştırmamızı bu yıl Zer AŞ’nin desteği ile sizlere sunuyoruz. Bu süreçte bize destek olan Zer AŞ’ye, şirketin genel müdürü Mehmet Apak ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Araştırma haberimizi hazırlayan Ayşegül arkadaşımın değerlendirmesine göre satın alma ve tedarik liderleri pandemiyle değişen yeni döneme uyum sağlamak için sürdürülebilirlik, yerelleşme, çeviklik, risk yönetimi ve dijitalleşme başlıklarına odaklanıyor.

Çünkü dev bütçelerin başındaki bu liderler, son iki yıldır pandemi ve ekonomideki kırılımlar ile birlikte sadece bütçeleri değil, değişimi de yönetmek zorunda.

Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, dünya ticaretinde yaşanan aksamalar sonrası, tedarik zincirinde Çin kaynaklı eksen kaymasına dikkat çekiyor.

“Her ülke, kendi yerel ağına ve sonrasında da lojistik olarak en yakınındaki ülkelerin, bölgelerin tedarik imkanlarına daha yakından bakmaya başladı” diyen Apak, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumunun değerinin daha da net bir şekilde görüldüğünü ifade ediyor. Türkiye tedarik zincirinde önemli bir ülke olma yolunda ilerliyor.

Geçen hafta içinde üniversite sınav sonuçları açıklandı. Gençler üniversite tercihlerini yapacaklar. Tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gençlerimize başarılar diliyorum. Bu tercihler yapılırken Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal’ın Ekonomist+ YouTube kanalımız için verdiği söyleşiyi de izlemenizi tavsiye ediyorum.

Geleceğin meslekleri, tercih edilen üniversiteler gibi konulara açıklık getiriyor, Uysal. Şirketler de genç yetenekler için çalışma yürütüyor. Firmalar, istedikleri role uygun çalışan bulamayınca, kendileri çözüm geliştiriyor.

Yetenek açığını kapatmak için gençlere özel gelişim programları tasarlıyorlar. Şirketlerin bu faaliyetlerini de dergimizde yer verdik.

İyi okumalar.

Sağlıkla kalın.