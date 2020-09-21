Suna Kıraç’ın vefatı, sadece Kıraç ve Koç ailesi, Koç Grubu için değil, Türk iş dünyası ve eğitim dünyası için de büyük bir kayıp oldu.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

‘Ömrümden Uzun İdeallerim Var’ kitabıyla hayat yolcuğundaki çalışmalarını kamuoyuyla da paylaşan Suna Kıraç için üç önemli tanımlama yapılıyor; inatçı, kararlı ve disiplinli bir yönetici.

Koç Grubu’nda babası Vehbi Koç’a en yakın çalışan isimlerden biriydi. Koç Grubu’nun bugünlere gelmesinde, grubun bugünkü kurumsal yapısının oluşmasında ne kadar büyük emek verdiği herkesin malumu. İş dünyasındaki başarılarının yanında ‘İdeallerinin peşinden giden bir eğitim gönüllüsü’ olarak da ülkesi için önemli hizmetlerde bulundu.

Bugün dünyada da saygın bir noktada olan Koç Üniversitesi’nin temellerini atmanın yanında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) kuruluşuna da öncülük etti. Kayınbiraderi iş insanı Can Kıraç’ın Ekonomist için kaleme aldığı Suna Kıraç’a veda mektubunu ve özel fotoğrafları, yine iş dünyasının mesajlarını sayfalarımızda bulacaksınız.

Başta Kıraç ve Koç ailesi olmak üzere Türkiye’nin başı sağ olsun, demek istiyorum. Değerli Ekonomist okurları, bu sayımızda kapak haberimize taşıdığımız konu ofisler, daha doğrusu ofislerin geleceği… Pandemi ile birlikte mart ayının ortasından bu yana ofislerimizi büyük ölçüde terk ettik.

Evlerimizi ofis haline getirdik. Dijital altyapı tarafında bazen sorunlarla karşılaşılsa da bunlar şirketler tarafından hızlıca çözüldü ve çalışma hayatlarımıza uzaktan devam ettik.

Haziran ayının başlarından itibaren ‘yeni normal’ dediğimiz bir ortamda yavaş yavaş ofislerimize geri dönmeye başladık. Konuştuğumuz şirket yöneticileri, patronlar, yüzde 10- yüzde 20 gibi personel oranları vererek ofislere gelmeye başladıklarını ifade ediyorlar.

Ancak pandeminin ilerleme hızı dikkate alındığında ofise dönüşlerin daha zaman alacağı da ortada. Peki bundan sonra ofis hayatı nasıl olacak? Tabii en önemlisi ofis kiraları, satış fiyatları ne olacak? İşlem hacimlerinde nasıl bir seyir var? Levent Gökmen Demirciler arkadaşımız tüm bu sorulara yanıt aradı. JLL Türkiye’nin Ekonomist dergisine özel hazırladığı çalışma ile ofis bölgelerini mercek altına aldık. Yaşanan değişimleri, gelecek beklentilerini sektörün önemli isimleri ile konuştuk.

Şu aşamada gördüğümüz kadarıyla ofis satış ve kiralama maliyetlerinde düşüş olmamakla birlikte işlem hacimlerinde doğal olarak düşüşler bekleniyor. Bunda da ofis alanlarını küçültme ve tercihlerin uydu ofislere yönelmesi eğiliminin etkisi büyük.

Bugünlerde şirketler ve bireyler olarak önceliğimiz sağlığımızı korumaya devam etmek.

Herkese sağlıklı günler diliyorum…