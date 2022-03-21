Türkiye’de girişimcilik ekosistemi yeni gelişiyor olmasına rağmen, önemli başarılara imza atıyor. Özellikle teknoloji odaklı girişimlerde milyar dolar (unicorn) değerlemeye ulaşan işleri görmeye başladık.

Trendyol, Getir, Hepsiburada, Dream Games, Peak Games ve son olarak Insider unicorn olurken, Trendyol’un ardından geçtiğimiz günlerde Getir de 11,8 milyar dolar değerleme ile 10 milyar dolar değerleme barajını aştı ve decacorn seviyesine ulaştı.

Türkiye’nin bu saydığım girişimlerin yanına yeni girişimleri eklemeleri kaçınılmaz. Unicorn potansiyeline sahip çok fazla sayıda girişimin olduğunu görüyorum.

Türkiye, uzun yıllardır ihracata dayalı büyüme modelini hayata geçirmeye çalışıyor ancak ithalata dayalı ihracat oranımız çok yüksek olduğu için bir türlü cari açığı kapatamıyoruz. Hedefleri tutturamıyoruz.

Bu anlamda son yıllarda gelişen ve uluslararası pazarlarda da adından söz ettiren girişimcilik ekosistemi üzerinde başta kamu olmak üzere tüm paydaşların bir araya gelerek çok daha güçlü modeller üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum.

Tabii yeni fikirlerin hayata geçirilmesi o kadar da kolay olmuyor. Henüz fikir veya emekleme aşamasında olan işlerin can suyu alması hayata geçmesi için girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası olan melek yatırımcılar önemli rol oynuyor. Melek yatırımcı ekosistemi, yeni iş fikirlerine ve yeni girişimlere önemli destekler sağlayarak start up kültürünün gelişmesinde önemli roller üstleniyor.

Bu sayımızda Gözde Yeniova Saylak arkadaşımız, Türkiye’de melek yatırım ekosistemini araştırdı ve melek yatırım ağlarının 2022 planlarını ortaya koydu. Özellikle genç girişimcilere bu haberimizi dikkatle okumalarını öneriyorum.

Türkiye’de 2013 yılında melek ağlar ve yatırımcılara lisans verilerek, sistemin gelişimi adına önemli bir adım atıldı.

Bugün gelinen noktada 500 civarında melek yatırımcı var ve bu sayı giderek büyüyor. Çünkü yukarıda da ifade ettiğim üzere Türkiye’nin yeni unicornlar çıkarma potansiyeli çok büyük ve bu durum, sistemin daha da fazla destekleneceğine işaret ediyor.

Geçen yıl girişim ekosistemine 3 milyar dolar kaynak sağlanması, melek yatırımlar özelinde ise 46 iş fikrine 14 milyon dolar kaynak aktarılması umut verici. Ama yeterli de değil.

Türkiye’nin geleceğinde girişimcilik ekosisteminin çok önemli bir yer tutacağını düşünüyorum ve desteklerin artırılması gerektiğine inanıyorum.

Sağlıkla kalın…