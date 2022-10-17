Değerli okurlar,

İki yıllık pandemi sürecinin ardından Türkiye’nin en önemli ve büyük zirvesi olarak Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni ‘UEZ Sapanca 2022’ 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdik. Ekonomist, Capital ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen zirvemizin bu yılki ana sponsoru P&G olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.

“Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak: Birlikte İyileştirme, Değişim ve Dijitalleşme” teması altında yeni ve sürdürülebilir bir sisteme geçiş için aşılması gereken engellerin konuşulduğu zirvenin açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati yaptı. Zirvenin ikinci gününde ise Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande’nin konuşmasını dinledik.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini buluşturan zirve, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından bu çapta fiziki bir bulaşmayı ne kadar özlediğimizi de gösterdi. Hem değerli görüşlerini aktaran panelistlerimize hem de tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

Zirveden yansımaları içeren haberimizi sayfalarımızda detaylıca bulabilirsiniz. Bu zirvede dikkatimi çeken bazı başlıkları ise sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Türk iş dünyasının iş yapma arzusu en üst seviyede. Pandemiyle birlikte artan navlun maliyetleri ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizi, Türkiye’yi bölgede öne çıkaran faktörler oldu.

Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri olan Türkiye, bunu fırsata çevirebilir. Burada riskler de söz konusu. Maalesef ki bu risklerin başında yüksek enflasyonun yarattığı tahribat ve nakit akışı sorunu geliyor. Konuştuğumuz iş insanları, nakit akışının acil çözümü konusunda hükümetten adım bekliyor.

Burada üzerinde durulan konular yine sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, katma değerli üretim ve her şeyin odağında olan insan… Maalesef 30 yaş -3 +3 genç ve yetenekli gençlerimizin yurtdışına gidişi, ara elaman yetersizliği dikkat çekici boyutta.

Bu sayımıza gelince kapak haberimiz, Franchise 100. dergimizin gelenekselleşen araştırmalarından biri olan çalışmayı Burcu Tuvay ve Ayşegül Sakarya arkadaşlarımız hazırladı. Girişimcilere yeni iş fırsatlarını sıraladığımız bu çalışmayı da keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Sağlıkla kalın…