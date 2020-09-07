Değerli Ekonomist okurları,

Geçen sayımızda Editör köşemizin yazarı, yayın yönetmenimiz Talat Yeşiloğlu, “En zor yazı” başlığı ile son yazısını yazdı. 1993 yılında Ekonomist ve Capital dergilerinde muhabir olarak başladığı kariyerine 16 yıldan bu yana yayın yönetmeni olarak devam ediyordu.

TALİP YILMAZ

tyilmaz@ekonomist.com.tr

Sevgili yayın yönetmenimiz Talat, ağustos sonu itibarıyla emekliliğini isteyerek Ekonomist dergisine veda etti. Yine dergimizde Gösterge sayfaları ile tanıdığınız, yazı işleri müdürü arkadaşımız Ekonomist Dr. Orhan Karaca, emekliye ayrılma kararı aldı.

Hem Talat’a hem Orhan’a şahsım adına, Ekonomist dergisindeki değerli ekip arkadaşlarım adına yine Doğan Burda Dergi Grubu adına emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Her iki arkadaşımıza da ekip olarak yollarının açık olması, başarılarının devam etmesi dileğinde bulunuyorum.

Peki bundan sonra ne olacak?

Öncelikle Capital dergisinin yayın yönetmeni Sedef Seçkin Büyük, bundan sonra Ekonomist ve Capital dergilerinin yayın direktörü olarak atandı.

Bundan sonra Ekonomist dergisi güçlü yazı işleri kadrosu ile zengin içerikleri, araştırma haberleri ve düzenleyeceği etkinlikler ile yoluna devam edecek. Tabii bu süreçte en büyük destekçimiz, varlığımızın temel kaynağı olan siz değerli okuyucularımızı içerik olarak memnun etmeye devam edeceğiz. Etkinliklerde birlikte yol aldığımız iş ortaklarımız ile daha güçlü bir şekilde güzel işlere imza atmayı sürdüreceğiz.

2021 itibarıyla 30 yaşına girmeye hazırlanan Ekonomist dergisi, ekonominin nabzını tutarken, ekonomiyle birlikte gelişime ve dönüşüme her zaman açık oldu. Günün şartlarına göre derginin içeriği de evrildi, gelişti.

Bugün gelinen noktada Ekonomist dergisini sadece bir yayın olarak değerlendirmemek gerekiyor.

www.ekonomist.com.tr çok daha etkili bir web sitesi haline geldi ve üzerine koymaya devam ediyoruz. Ekonomist Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarımız üzerinden bilgi akışını düzenli olarak devam ettiriyoruz. Instagram üzerinden yaptığımız canlı yayınlarımız ile siz değerli okurlarımızın karşısındayız.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi Ekonomist dergisinin marka haline gelmiş önemli bir araştırması ile siz değerli okurların karşısındayız. Bu haftaki kapak haberimizde Sibel Atik arkadaşımın hazırladığı “40 yaş altı 40 CEO” araştırmamıza yer verdik.

Beşinci kez hazırladığımız bu araştırmadaki değişimlerin yanında, pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan yeni çalışma düzenine genç CEO’ların ne kadar hızlı adapte olduğunu ve şirketlerini bu süreçte nasıl yönettiğini okuyacaksınız. Kapak haberimizde geleceğin CEO adayları için de önemli ipuçları olduğunu düşünüyorum.

İyi okumalar…