Ekonomist Dergisi, 30 yılı geride bırakmış bir yayın. Ekonomi basınının en uzun soluklu ulusal dergisiyiz. Bu 30 yılda Şemsi Yücel, Faruk Türkoğlu, Ömer Türkdönmez ve Talat Yeşiloğlu’nun ardından yayın yönetmenliği görevini 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren üstlenmiş bulunuyorum.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

Dergimizin 30 yıllık tarihinde beşinci yayın yönetmeni olarak deneyimli yazı işleri ekibimle birlikte yayıncılık ilkelerimizden taviz vermeden, günün değişen koşullarına uygun olarak siz değerli okurlarımıza güçlü, dolu dolu içerikler hazırlamaya devam edeceğiz.

Yeni dönemde de haberlerimizle, düzenleyeceğimiz etkinlikler ve toplantılarla, sosyal medya hesaplarımızla, web sitemizle siz okurlarımızın karşısında olacağız. Yeni süreçte dergimizin yazı işleri müdürlüğü görevini Gözde Yeniova Saylak ve haber müdürlüğü görevini Aram Ekin Duran arkadaşlarım üstlendi.

Dergimizin editöryel kadrosu, kendi alanlarında ekonomi basının önde gelen deneyimli isimlerinden oluşuyor. Bu haftaki sayımızda kapak haberimizi bu isimlerden Sibel Atik arkadaşım hazırladı.

Sibel, pandeminin etkisi altındaki 2020 yılının ardından 2021 yılında Türkiye’nin 27 büyük holdinginin büyüme planlarını, yeni iş alanlarını araştırdı. Haberimizde detaylarını okuyacağınız üzere büyük grupların stratejilerinde, yatırım planlarında, pandemi ile değişen müşteri taleplerinin ve dijitalleşmeye yönelik yatırımların büyük önem kazandığını görüyoruz.

Büyük yatırımlar konusunda hızlı hareket etmek istemeyen holdingler fırsat gördükleri sektörlerde ise satın alma veya yeni yatırımlarla büyüme hedeflerini ortaya koyuyor.

Çünkü TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin dediği gibi, pandemi oyunun kurallarını değil; oyunun kendisini değiştirdi. Başta büyük holdingler olmak üzere, mikro ölçekteki KOBİ’lere kadar tüm işletmeler yeni oyuna adapte olmak, hatta mümkünse oyunda kural koyucu olmak zorunda.

Burada düzenleyici otoriteye de büyük görevler düşüyor. Şirketlerin, işletmelerin önünü açmak, yeni yatırımlara teşvik etmek adına refom adımları hızlıca atılmalı. Ülkenin bekleme lüksü yok, sadece ekonomide değil; hukuk alanında da hızlı adımlar atılmalı.

Sağlıkla kalın…