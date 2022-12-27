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2/B arazileri satışında başvurular 31 Aralık'ta sona erecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine'ye ait 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık'ta sona ereceği bildirildi.

27 Aralık 2022 | 14:48
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2/B arazileri satışında başvurular 31 Aralık'ta sona erecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler kapsamında bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2022 Nisan ayında süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmede ifade edilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık'a uzatıldığı anımsatıldı.

Vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvuru ve ödemelerini son tarih 31 Aralık 2022'ye kadar yapmaları çağrısında bulunuldu.

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