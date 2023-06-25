Bakanlık kırsal kalkınma projelerine 1,2 milyar lira hibe sağlayacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hibe tutarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Kırsalı kalkındıracak projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında projeleri uygun bulunan ve hibe almaya hak kazanan üreticilerimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kırsalı kalkındıracak projelere 1 MİLYAR 222 MİLYON TL HİBE desteği sağlayacağız.



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında projeleri uygun bulunan ve hibe almaya hak kazanan üreticilerimize hayırlı olsun.



Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. pic.twitter.com/jaIvY2MSTo — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 25, 2023

Afet bölgesinde 83 projeye 222 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne yönelik başvurular sonuçlandı. Başvuruları uygun bulunan yatırımcılara verilecek hibe 1 milyar 222 milyon lirayı bulacak.

"Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" kapsamında 2006 yılından bu yana yatırımcılara yüzde 50 hibe sağlanıyor. Destekle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor. 2022-2023 dönemi için 70 ili kapsayan başvuru sonuçları 18 Nisan'da açıklanmış, depremden zarar gören 11 ili kapsayan başvuruların süresi ise 8 Mayıs'a uzatılmıştı. Destek programına başvuru süresi uzatılan afet bölgesindeki 11 ildeki değerlendirmeler sonuçlandı. Bu kapsamda 11 ildeki yatırımcılara ait 83 proje için 222 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

"Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi" kapsamında ise Bakanlıkça yüzde 50 hibe sağlanıyor. Destek programının 2023 yılı için 81 ili kapsayan başvuruları 25 Haziran'da sonuçlandı. Bu kapsamda 7 bin 410 proje için başvuru sahipleri 750 milyon lira hibe almaya hak kazandı. Hibe desteği sağlanan projelerin tamamlanmasıyla 985 bin dekar alan modern basınçlı bireysel sulama sistemine kavuşacak.

Uzman Eller Projesi kapsamında 250 milyon lira hibe

Bakanlık, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında da kırsalın ayağa kaldırılması amacıyla hibe desteği sağlıyor. Hibeden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç girişimciler yararlanıyor. Bakanlık, başvuruları onaylanan bu girişimcilerin kırsal alan/kırsal mahallede uygulayacakları bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriyor. Bu yıl için hibe desteği almaya hak kazanan 1200 projeye 300 milyon lira hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştı.

Bununla birlikte destek programına bütçe dahilinde 250 milyon lira ek bütçe ayrılarak 1000 projenin daha hibeden yararlandırılması kararlaştırıldı. Hibe almaya hak kazanan bu projeler de bugün açıklandı. Başvurusu uygun bulunan 1000 projeye 250 milyon lira hibe verilecek. Böylece, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi için 81 il genelinde, 2023 yılında 2 bin 200 projeye 550 milyon lira hibe sağlanmış olacak.

Destek programlarına ilişkin gelişmeler Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.