ARA
Bist 100
8039,18
0,48%
Bist 100
Dolar/TL
27,1678
0,1818%
Dolar/TL
Euro/TL
28,94
0,0137%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0647
-0,1285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,79
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu besi çiftliğinde enerji de üretiliyor

Gaziantep'te 55 dönüm alanda faaliyet gösteren 73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde, ülkenin et ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanırken, biyogaz tesisiyle de organik gübre üretiliyor.

23 Eylül 2023 | 22:20
0
Bu besi çiftliğinde enerji de üretiliyor

Nizip ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi yakınlarında 2008'de kurulan 73 bin hayvan kapasiteli besi işletmesinde, Brezilya, Uruguay, Avustralya, Fransa, İspanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerden getirilen hayvanlar, belirli kiloya ulaştıktan sonra yurdun dört bir tarafına gönderilirken, dönemsel olarak İran ve Lübnan gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, hayvanların 10-11 ay boyunca besi çiftliğinde bakıma alındığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından gemilerle transfer edilen hayvanların beslendikten sonra 650-660 kiloya geldiğinde kesimhaneye gittiğini dile getiren Karayılan, "Burada yaklaşık 500 kişi var ve çok ciddi bir emek var. Kesimhanenin günlük kapasitesi 1000 büyükbaş, 5 bin küçükbaş. Kesimlerden sonra soğuk hava deposuna, oradan da termokinli araçlarla sevk ediliyor. İstanbul, İzmir'in et piyasasının yüzde 20'si buradan çıkmakta. Burada çok ciddi manada döngü söz konusu." dedi.

- 10 bin ton et üretiliyor

Tam donanımlı tesiste yıllık 10 bin ton et üretildiğini, biyogaz tesisi olan işletmede organik gübre üretilerek hayvanların atıklarından da 4,5 megavatlık enerji elde edildiğini ifade eden Karayılan, şöyle konuştu:

"Hem yetiştiricilik, hem kesimhane, hem biyogaz tesisi hem de satış kısmında çok güzel işler yapılıyor. Emek, zahmet ve alın teri var. Ülkemizin ve bu işletmelerimizin kıymetini bilmek lazım. Üreten insanların ellerinden öpüyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, burada ciddi manada bir katma değer söz konusu. Günlük 50 tır giriş çıkış yapıyor. Tesis, ülkenin et ihtiyacının önemli bir kısmını sağlıyor. Gaziantep, et tüketiminin önemli bir sorununu ortadan kaldırarak, İstanbul et piyasasının yüzde 20'sini karşılıyor."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,79 0,46%
  • ALTIN ONS 1925,42 0,31%
  • BIST 100 8039,18 0,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1678 0,1818%
  • EURO/TURK LIRASI 28,94 0,0137%
  • EURO/USD 1,0647 -0,1285%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 -0,50002%
  • JAPON YENI 148,382 0,545%
  • KANADA DOLARI 1,34845 0,01224%
  • RUS RUBLESI 96,3 0,2092%
Günün En Çok Okunanları
Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu
Goldman Sachs'tan 2024 için petrol fiyatı tahmini
Goldman Sachs'tan 2024 için petrol fiyatı tahmini
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor
Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Yabancı turistlerin harcamalarında rekor artış: En çok İngilizler harcadı, en yüksek pay konaklamaya ayrıldı
Yabancı turistlerin harcamalarında rekor artış: En çok İngilizler harcadı, en yüksek pay konaklamaya ayrıldı
3 ilde, 2 sektörde iş fikirleri olanlara çağrı var
3 ilde, 2 sektörde iş fikirleri olanlara çağrı var
SpaceX, Türkçe bilen personel alacak: İşte aranan özellikler ve ödenecek maaş
GERİ
İLERİ
Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu
Goldman Sachs'tan 2024 için petrol fiyatı tahmini
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Goldman Sachs'tan 2024 için petrol fiyatı tahmini
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Yabancı turistlerin harcamalarında rekor artış: En çok İngilizler harcadı, en yüksek pay konaklamaya ayrıldı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bir öğretmen TKDK desteğiyle nasıl besi çiftliği kurduğunu anlatıyor
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Yabancı turistlerin harcamalarında rekor artış: En çok İngilizler harcadı, en yüksek pay konaklamaya ayrıldı
3 ilde, 2 sektörde iş fikirleri olanlara çağrı var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL