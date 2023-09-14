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Dünyanın en kötü kokan meyvesine talep patlaması var

Durian, dış kabuğundaki koku nedeniyle dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyor. Ancak özellikle Uzak Doğu'da 'meyvelerin kralı' olarak da adlandırılıyor. Görünüşe göre Durian talebinde büyük bir artış var. Peki, durian (duryan) nedir? Birlikte bakalım...

14 Eylül 2023 | 10:05
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Dünyanın en kötü kokan meyvesine talep patlaması var

HSBC’ye göre durian meyvesine olan küresel talep, büyük ölçüde Çin’de meyveye yönelik 'çılgınlığın' etkisiyle yıllık bazda %400 arttı. Banka, son iki yılda Çin’in 6 milyar dolar değerinde durian ithal ettiğini ve bunun küresel talebin %91′ini oluşturduğunu bildiriyor.

Tayland tek başına 10 uluslu Güneydoğu Asya bloğundaki toplam durian ihracatının %99′unu oluşturuyor.

Banka tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, “Küresel trendleri tersine çeviren durian talebi, yalnızca Çin’deki çılgınlığın öncülüğünde yıllık bazda %400 artıyor” denildi.

CNBC'ye göre “Durian patlaması” büyük ölçüde Çin’de yoğunlaşıyor; burada tüketiciler onu sadece bir meyve olarak değil, aynı zamanda verenin zenginliğini sergileyen bir hediye olarak da görüyor. Çin’de, nişan sırasında arkadaşlara ve akrabalara verilen geleneksel hediyelere durian dahil etmek daha yaygın hale gelmiş.

“Meyvelerin kralı” Çin’de kilo başına 10 dolardan fazla bir tutarla satılıyor. Güneydoğu Asya ülkelerinde ise kilo başına ortalama 6 dolar.

DURİAN NEDİR?

Bitki biliminde "Durio zibethinus" olarak adlandırılan ve Güneydoğu Asya bölgesinde ağaçlarda yetişen durian bölgede meyvelerin kralı olarak adlandırılıyor. Bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duriana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetilmesinden kaynaklanıyor.

Anavatanı Malezya'nın Borneo Adası olan bu meyve dikenli kabuk yapısına sahip. Ortalama uzunluğu 30 santim, ağırlığı 3 kilogram. Durianın yenebilen kısmı içindeki büyük çekirdeklerin üzerindeki akışkan püreden oluşuyor. Ağır kokusundan dolayı bölgede genellikle uçaklara, otellere ve metrolara sokulması yasak. 

 

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