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  • Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira

Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı aronyada taleplere yetişemiyor.

16 Eylül 2023 | 12:55
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Eşinin sağlığı için 5 yıl önce üretmeye başladı, talebe yetişemiyor: Kilosu 400 lira

Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, kolesterol rahatsızlığı bulunan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle bahçe kurdu.

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Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Bilici, eşinin sağlıklı beslenmesi için 5 yıl önce aronya yetiştirmeye karar verdi.
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Meyveye talep artıca Bilici, aldığı hibe destekle bir dönüm alanda aronya yetiştiriciliğine başladı. Kilogramı 400 liraya satılan aronyanın talebine yetişmekte zorlanan Bilici, ekim alanını 5 dönüme çıkarmak için kolları sıvadı.
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"Eşimin kolesterolü vardı, ona iyi geldi"

"Eşimin kolesterolü vardı, ona iyi geldi"

İdris Bilici, AA muhabirine, üretime, mısır ve dut ağaçlarını söküp devlet desteğiyle aldığı fidanlarla başladığını söyledi. Bahçeyi büyütmeye çalıştığını, yetiştirdiği fideleri başka bahçede ekerek üretimi artırmayı hedeflediğini aktaran Bilici, "Dibine fındık kabuğu, hayvan gübresi koyuyorum tam organik olması açısından. Sağlık açısından önemli, ilaç sanayisinde de kullanıyor, vatandaş da bunu çiğ meyve olarak yiyor. Geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum." dedi.
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Bilici, meyvenin buzdolabında 3 aya kadar saklanabildiğini dile getirerek, "Kurutulabiliyor, çayı oluyor, çekirdeksiz. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Faydasını görenler var. Eşimin kolesterolü vardı ona iyi geldi." diye konuştu.
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