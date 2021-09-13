Pandemi sürecinde şehir hayatından bunalan ve kapalı alanlardan çok açık alanlarda nefes almak isteyen insanlar, hobi bahçelerine gösterilen ilgiyi artırdı. Hobi bahçelerinin fiyatları arsa büyüklüğüne, tapu niteliğine, kooperatif hissesi, arsa hisse tapusu veya müstakil tapulu olması kriterlerine göre değişirken, fiyatlar 50 binden başlayıp 350 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hobi bahçeleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de daha çok ilgi görüyor.

Genellikle şehir merkezinden yaklaşık 30-40 dakika mesafede, arsa maliyeti daha düşük alanlarda düzenlenen hobi bahçelerine özellikle pandemiden sonra ilginin arttığını açıklayan Eva Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Öyküm Öngiden, “Yeni oluşturulan hobi bahçeleri imarlı/imarsız alanlarda hisseli tapu ile veya bir kooperatif oluşturularak satın alanlara kooperatif hissesi verilerek pazarlanıyor. Bahçelerin genellikle elektrik ve su altyapısı ile ulaşım yollarının, tel çit ile sınırların belirlenmesinin yapıldığı tespit edilmiştir. Bazılarında ise sosyal alanların bulunduğu, peyzaj ve sulama sistemi gibi ek hizmetler de var olabilmektedir. Hobi bahçelerinde genellikle taşınabilir hafif yapılar inşa edilebileceği belirtilirken, çelik/ ahşap ve prefabrik yapılar seçenek olarak sunulmaktadır. İnşa edilecek yapılar isteğe bağlı olmakla beraber ilk etapta bahçe olarak pazarlanırken, yapılar için destek sağlanmakta ya da dışardan hizmet alınırsa site içerisinde belirlenen dış görünüm, malzeme ve büyüklük seçeneklerine uyulması beklenmektedir.” dedi.

Fiyatlar 50 binden 350 bine kadar çıkıyor

Hobi bahçelerinin fiyatlarının erişilebilir fiyatlarda olmasına özen gösterildiği genel aralığın arsa büyüklüğüne, tapu niteliğine-kooperatif hissesi, arsa hisse tapusu veya müstakil tapulu olması kriterlerine göre 50.000-150.000 TL aralığında iken arsa büyüklüğüne göre değişken, üzerinde 50-60 m2 yapı bulunan bahçelerin ise 250.000 ile 350.000 TL aralığında değiştiğini de sözlerine ekleyen Öngiden, şöyle konuştu:

“Hobi bahçelerine artan talep, daha uygun fiyatlarda pazarlanan tarım arazilerinde düzenlenen hobi bahçelerinin de artmasına sebebiyet verdi. Ayrıca hobi bahçelerinin artması tarım arazilerinin bölünerek verimsizleşmesine ve amacı dışında değerlendirilmesine sebep olduğundan, kamuda bu konuda 2020 yılında yeni yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak genel olarak imarsız arazilerde, tarım arazilerinde düzenlenen hobi bahçelerinde düzenlenen alanlarda yapılar yasal otoriteler tarafından ruhsatsız-kaçak yapı olarak değerlendirildiğinden cezai yaptırım ve yıkım riski bulunmakta olup, bu alanlarda ruhsat gerektirmeyen plakalı ve tekerlekli tinyhouse konseptli yapılara yönelik pazarlama çalışmaları başlamıştır.”

Ankara’da Çubuk, Gölbaşı, Altındağ ve Sincan, İzmir’de Menderes ve Torbalı

Öngiden şu bilgileri verdi:

“Bölgesel olarak bakıldığında hobi bahçeleri tekil olarak düzenlenebildiği gibi, site tarzı organize bahçelerinde 20-100 dönüm büyüklüğünde araziler üzerinde 250-500 m2 aralığında tel çit ile sınırları belirlenmiş olarak da düzenlenebiliyor. 500 m2’den büyük bahçe alanlarının da yalnızca hafta sonu gidilerek bakım ihtiyacının karşılanmasının zor olduğu ve satış fiyatlarının da artıyor olması nedeniyle daha az tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu alanlar Ankara’da Çubuk, Gölbaşı, Altındağ ve Sincan bölgelerinde, İzmir’de farklı ilçelerde hobi bahçesi olarak pazarlanan alanlar olsa da Menderes ve Torbalı ilçelerinde site tarzı hobi bahçeleri bulunuyor.

İstanbul’da az sayıda hobi bahçesi kullanımı var

İstanbul’da ise Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Tuzla ve Pendik ilçelerinde az sayıda hobi bahçesi kullanımı var. İstanbul’da hobi bahçeleri belediyelerden yaklaşık 40-80 m2 büyüklüğünde kura yolu ya da başvuru ile yıllık kiralama olanakları ile temin ediliyor. Ayrıca çiftliklerde de bazı alanların hobi bahçesi olarak kulübeli ve kulübesiz olarak değerlendirilerek kiralamaların yapıldığı yahut isteğe göre bu alanda yetiştirilen organik ürünlerin yıllık olarak alıcıya sağlandığı versiyonlar da mevcut.

Özellikle Ankara’da organize hobi bahçeleri yaygın olarak görülürken, yapılan görüşmelerde pandemi süreci ile artan taleple satışların hızlandığı ve doluluk oranlarının da yüksek olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca bazı konut projelerinde daire satışı ile birlikte, site içi ya da yakınında hobi bahçesi kullanım izni veriliyor. Bu tip olanaklar konut satışlarına olumlu katkı yapıyor. Pandemi etkisi ile birlikte önümüzdeki dönemde hobi bahçeleri gibi doğada zaman geçirmeye yönelik aktivite alanları artacak.”