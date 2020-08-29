Uzun yıllar İstanbul’da tekstil atölyesi işleten Nilüfer Aydın (49), metropolden göç ettiği eşinin köyünde çiftlik sahibi oldu.

Nilüfer Aydın, AA muhabirine, 2010 yılında İstanbul’un yoğunluğundan dolayı tekstil atölyelerini kapatarak, eşinin köyüne göç etmeye karar verdiklerini söyledi.

Şehir hayatından uzaklaşmak istediklerini ifade eden Aydın, çocukluğundan beri duyduğu hayvancılık işine başladıklarını ifade etti. Bir anda oluşan bir fikir ile kendilerini köyde bulduklarını anlatan Aydın “Eşimle hep hayal kurardık, ‘Emekli olunca köyümüze gideceğiz, orada hayvancılık yaparız.’ diye. Hayaller kurarken, tekstil atölyemizi kapatarak, köye dönmeye karar verdik. İlk geldiğimizde hiçbir şeyi bilmiyorduk. Hayvanları sadece televizyonda gördüğümüz kadar biliyorduk.” diye konuştu.

Köyde çok mutlu olduklarını kaydeden Aydın, şunları belirtti:

“Hayatımız güzel. Köyde olduğum için çok mutluyum. Güzel bir hayatımız var. Köyde bir şeylerle uğraştığınız için zaman çabuk geçiyor. Ben köy hayalimi gerçekleştirdim. Severek yapılan her iş başarılı oluyor. Bazı yakınlarımız, ‘Şehirden neden geldin?’, ‘Biz senin yerinde olsak gelmezdik.’ diyor ama ben hiç birine kulak asmadım. Sadece işimi yaptım.”

Hayvancılığın zor olduğuna dikkati çeken Aydın, işlerini severek yaptıkları için başarılı olduklarını belirtti. Aydın, “İstanbul’da yaşarken sabahın ilk ışıklarında kalkarak iş atölyeme gitmek için yola çıkıyordum, çocuklarımın büyüdüğünü bile göremedim. Şehir hayatında hep bir koşturmaca oluyor. Bence köyde yaşam sanıldığı gibi korkulduğu gibi değil, tam tersine çok zevkli. Köyde yaşamak insana keyif, mutluluk ve huzur veriyor.” diyor.