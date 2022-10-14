Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 7,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 156 yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste eylülde bir önceki aya göre yüzde 7,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 113,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 156 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 99,82 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,32 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,3 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 7,94 artış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,16, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,9 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 20,36 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 78,8 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 94,8 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 297,29 ile lifli bitkiler ve yüzde 215,7 ile çeltik olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar yüzde 1,36 ile üzüm ve yüzde 1,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 29,45 ile lifli bitkiler ve yüzde 21,05 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 84 maddeden 31’inin ortalama fiyatında azalış, 48’inin fiyatında ise artış görüldü.