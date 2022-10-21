Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, tarım ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi.

PepsiCo’nun İstanbul’da düzenlediği sempozyumda, “Tarımda Pozitif Dönüşüm: Yenileyici Tarım” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda PepsiCo Vakfı Başkan Yardımcısı C.D. Glin, Anadolu Meraları Kurucu Ortağı Durukan Dudu ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal yenileyici tarıma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Gıdaya Erişim ve Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Oluşturulması” oturumunda ise Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, “Topraktan Tabağa” girişiminin kurucusu, Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ile Uyum Daire Başkanı, Gıdanı Koru Kampanya Koordinatörü Zeynep Özkan sürdürülebilir gıda sistemini masaya yatırdı.

Sempozyumun son oturumunda ise “Tarımda Gelecek ve Genç Nesillerin Tarıma İlgisi” başlığı altında, Targi Kurucusu, çiftçi Ahmet Sümer, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı Tülin Akın, Susuz Tarım Çiftliği Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ece Aynur Onur, gençlerin tarıma ilgi duyması için neler yapılabileceğini iyi örnekler üzerinde konuştu.

Sempozyumda konuşan PepsiCo Global Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan ve PepsiCo Vakfı Başkanı Roberto Azevedo, PepsiCo’nun 60 yıldır Türkiye’de olduğunu ve global olarak PepsiCo’nun en önemli stratejik operasyonlarından birini Türkiye’de yürüttüğünü söyledi.

PepsiCo olarak son birkaç yılda sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını tüm dünyada büyük ölçüde hızlandırdıklarını aktaran Azevedo, “Pep+ stratejisi kapsamında başta bugünkü buluşmamızın odağı olan tarım olmak üzere birçok başlıkta güçlü hedeflerimiz var. Türkiye’de bu hedeflerde şimdiden önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunuyoruz. Türkiye’deki patates ve mısırımızın yüzde 100’ünü Sürdürülebilir Tarım Programımız aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde sağlıyoruz. Yenileyici tarım kapsamında Türkiye’de çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Agro Akademi ile Türk çiftçisine eğitim ve maddi destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Azevedo, sürdürülebilir bir gıda sistemi için gelecekteki zorlukları ancak birlikte ve iş birliği içinde aşabileceklerini belirtti.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen de PepsiCo Türkiye’nin Pozitif Tarım çerçevesinde önemli işler hayata geçirdiğini ve çok geniş ölçeğe sahip bir tarım ekosistemi bulunduğunu anlattı.

Şen, “PepsiCo olarak sürdürülebilir bir gıda sisteminin hepimizin ortak meselesi olduğunu düşünüyor ve bu konudaki iş birliklerini destekliyoruz.” dedi.