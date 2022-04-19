2021 yılında Covid 19 ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçi, bu yıl da girdi maliyetlerindeki yüzde 450’lere varan artışlar nedeniyle ekim miktarında daralmaya gidiyor. Önemli ürünlerin ekiminin desteklerle artırılması gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, önümüzdeki iki ayın kritik olduğunu söylüyor.

Gıda ve tarımsal üretim son günlerde gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl hem küresel salgın Covid-19 hem de kuraklıkla mücadele eden Türkiye’de bazı ürünlerde rekolte kaybı yaşandı.

Bu yıl ise çitçiyi en çok zorlayan konu mazot ve gübredeki fiyat artışları oldu. Mazotun litresi 2021 yılında ortalama 6 TL seviyelerindeyken bugün 20 TL’nin üzerine çıktı. Gübre fiyatlarındaki artış ise yüzde 450’leri buldu.

Buna bağlı olarak yaşanan ekim alanlarındaki azalmanın rekolte üzerinde etkisini önümüzdeki günler gösterecek. Peki bu yıl önemli ürün kalemlerinde rekoltede durum nasıl?

Son günlerde en çok gündeme gelen ürünlerden biri şeker. Türkiye’de 2020 yılında 3 milyon 360 bin dekar alanda üretilen şeker pancarında 23 milyon ton üretimle tarihi bir rekor gerçekleşmiş ve bu ürün bitkisel üretimde birinci sıraya yükselmişti.

Bu üretim başarısında ekilen alanın fazla olması yanında iklimden kaynaklı verim artışının da etkisi olmuştu. 2021 yılında ise şeker pancarı ekim alanı 3 milyon dekarla sınırlı kaldı.

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