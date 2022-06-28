Maliyetlerdeki önlenemez artışlara karşılık dünyayı kasıp kavuran yüksek gıda fiyatları ve kıtlık riski, yatırımları toprağa döndürdü.

Birçok büyük holding yatırımlarının odağına aldıkları tarımda, katma değerli üretim ve akıllı teknolojilere odaklandı.

İklim değişikliği, pandemi süreci derken sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği son yılların en önemli konusu haline geldi.

Her ne kadar döviz kurundaki artışlarla gübre, ilaç ve yem gibi ithalata bağımlı bazı önemli girdilerde fiyat yükselişleri üretim maliyetlerini zorlasa da tarım, artık büyük küçük bütün yatırımcıların ana odağına girdi.

Maliyet artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntıların zorlayıcı etkisine karşılık tarıma yatırımları hızlandıran büyük gruplar arasında ise Anadolu, Ata Sancak, Tekfen, Kazancı, Söktaş ve Saray Holding gibi şirketler yer alıyor.

Dünyayı kasıp kavuran yüksek gıda fiyatları, açlık ve kıtlık riski insanları tarıma yönlendirirken, tarımda teknolojinin gücünü gösterdiği yeni bir dönemin kapısı da aralanıyor.

Bu yeni dönemde katma değerli ürünlere yönelen yatırımcıların önünde duran sorun ise finansman ve dengesiz hava koşulları.

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